عبدالكريم العبدالله



انتهى قسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى جابر الأحمد من ورشة عمل لجراحة أورام الرأس والرقبة عن طريق الروبوت الجراحي بمشاركة الطبيب د.توماس نايجل المتخصص في جراحة الانف والأذن والحنجرة وأورام الرأس والرقبة من مايو كلينيك في الولايات المتحدة.



وتم إجراء 5 عمليات جراحية عن طريق «الروبوت الجراحي» في مجال جراحة أورام الرأي والرقبة خلال هذه الورشة، والتي تعد الأولى من نوعها في الكويت.



وتضمنت الورشة تنظيم محاضرات لأطباء أورام الرأس والرقبة ومحاضرات تعليمية للأطباء المقيمين في البرنامج التدريبي للأنف والأذن والحنجرة.