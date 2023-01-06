تطلق الجمعية الكويتية لدعم المخترعين والابتكار الموسم السادس من نادي «المخترع الصغير» يوم غد السبت والمخصص للفئة العمرية من 8 إلى 13 عاما من الذكور والإناث.



واستعرضت رئيسة لجنة التدريب في الجمعية د.هبة العصفور فعاليات الموسم السادس والتي تتضمن تعليم الأطفال محطات الابتكار بطريقة مبتكرة مشوقة وجديدة، مشيرة إلى أن البرنامج يتضمن: فكر كمخترع، الإبداع الفني، كن مبدعا، تحت إشراف وتقديم نخبة من المتخصصين.



وأشارت إلى أن الموسم الحالي سيتضمن أنشطة جديدة تعزز روح التنافس والشغف بين الأطفال وتسهم في تعزيز موهبة الابتكار لدى الأطفال، داعية أولياء الأمور الراغبين بتسجيل أبنائهم إلى التواصل مع الجمعية، عبر الهاتف: 97141415 أو 50933933، علما أن الورشة ستكون ليوم واحد في الفترة الصباحية من 10 إلى 2 ظهرا.