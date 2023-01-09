عبدالحميد الخطيب



«أغار إي نعم أغار وأقلب الدنيا عليه.. وأخلي ليله نهار من بغى يمسك ايديه.. واللي يوقف جمبه أغار.. أو حتى ألاقي انتظار.. وعشان قلبي يطمئن.. ابسجنه بقلبي سجن».. هذه الكلمات هي مطلع الأغنية الجديدة التي طرحتها فرقة «ميامي» الكويتية منذ ساعات عبر قناتها في «يوتيوب» بعنوان «إي نعم أغار»، من كلمات مشرف العتابي، ألحان وغناء عضو الفرقة النجم خالد الرندي، توزيع عادل الفرحان، مكس وماستر جاسم محمد، وإخراج يعرب بورحمة.



وفي تصريح لـ «الأنباء» قال الرندي: الأغنية إهداء إلى جمهورنا العزيز مع بداية العام الجديد، وفيها نقدم جرعة رومانسية مليئة بالمشاعر بأسلوب الفرقة الذي يحبه الجميع، مستدركا: نحن نبحث عن التنويع في الأغنيات، واللون الرومانسي ليس جديدا علينا، حيث قدمناه من قبل في «غرامك شي عجيب» و«دنيا» وغيرهما، مؤكدا أنهم يسعون في كل عمل يطرحونه الى أن يكون مرضيا لجميع الأذواق.



وتابع: كلمات «إي نعم أغار» جميلة ومعانيها راقية، ويقول جزء منها «قلبي حبه من زمان.. وقسوته عندي حنان.. صحيح احنا نختلف.. بس احبه اعترف.. عنيد أي نعم عنيد.. ماني هين اعترف.. أي نعم قلبي حديد.. بس اشوفه ارتجف»، بجانب الألحان المميزة والتوزيع الرائع، واللذين كونا حالة فنية خاصة أضافتا للأغنية التي أتمنى أن تنال إعجاب كل من يستمع لها فهي «متعوب عليها».



يذكر أن فرقة «ميامي»، أحيت الفترة الماضية حفلين استثنائيين، الأول مع النجم محمد حماقي في قاعة «الأرينا» بمجمع 360، والثاني مع النجم عمرو دياب في «مدينة الكويت لرياضة المحركات»، والحفلان شهدا حضورا جماهيريا حاشدا، وقدم فيهما أعضاء الفرقة خالد الرندي وطارق محمد ومشعل ليلي عددا من أغنياتها الشهيرة مثل «صبوحة» و«عاشوا» و«فيكم طرب»، و«إشلون أنساك» وغيرها.