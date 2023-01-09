عبدالكريم العبدالله



أعلن مدير إدارة الطوارئ الطبية في وزارة الصحة د.أحمد الشطي عن حصول مركز التدريب في الإدارة على اعتماد جمعية القلب الأميركية لـ 3 سنوات مقبلة.



وقال الشطي لـ «الأنباء» إن مركز التدريب في الإدارة يعد أول مركز معتمد في وزارة الصحة، مشيرا إلى انه يقوم بتدريب الكوادر الطبية والفنية في الوزارة على مبادئ الإنعاش القلبي والرئوي ودورات الإنعاش القلبي والرئوي المتقدم. وبين ان المركز معتمد من جمعية القلب الأميركية منذ 2013 حتى الآن، لافتا إلى أن المركز يضم 24 مدربا لدورات الـ BLS و12 مدربا لدورات الـ ACLS، موضحا أن الوزارة تشترط للترقية والتعيين الحصول على هذه الدورات.