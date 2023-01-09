الوحدة ستستعين بالخبرات الوطنية من ذوي الاختصاص في الشأن الاقتصادي والتنموي وبيوت الخبرة العالمية للاستفادة من خبرتها بالتحولات الاقتصادية في العالم

توفير تصورات ورؤى استشرافية تعكس تأثير التطورات والتوجهات العالمية والإقليمية المتغيرة على الأوضاع المحلية للحفاظ على مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على التأقلم



استقبل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح في قصر بيان أمس رئيس وأعضاء الوحدة الاقتصادية الاستشارية والمشكلة من جهات حكومية مختلفة.



وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا الاقتصادية والتنموية التي تهدف إلى النهوض بالاقتصاد الوطني. وأوضح ديوان رئيس مجلس الوزراء في بيان صحافي ان الوحدة الاقتصادية الاستشارية ستستعين بالخبرات الوطنية من ذوي الاختصاص في الشأن الاقتصادي والتنموي اضافة إلى بيوت الخبرة العالمية للمشاركة ضمن أعمال الوحدة للاستفادة من خبرتها بالتحولات الاقتصادية في العالم وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة. وأشار إلى أن الوحدة هي إحدى مبادرات استراتيجية الديوان والتي اطلع عليها مجلس الوزراء، مؤكدا أهمية إطلاق الوحدة لما في ذلك من دعم مقومات نهوض النشاط الاقتصادي وتوفير رؤية مستقبلية شاملة تعزز من رخاء وازدهار البلاد في ظل راية صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد.



وذكر ان المبادرة تأتي ضمن جهود ديوان رئيس مجلس الوزراء الرامية لدعم قرارات وأعمال سمو رئيس مجلس الوزراء في الشأن الاقتصادي والاستثماري والتنموي وإرساء مبدأ الأمن الاقتصادي لتوفير بيئة أعمال آمنة ومحفزة للاستثمار الوطني والأجنبي.



وأضاف الديوان أن الوحدة ستقدم رؤيتها لسمو رئيس مجلس الوزراء وإبداء الرأي الاستشاري حول الموضوعات والمقترحات ذات الصلة بالشأن الاقتصادي والمالي والتنموي وتوفير تصورات ورؤى استشرافية تعكس تأثير التطورات والتوجهات العالمية والإقليمية المتغيرة على الأوضاع المحلية للحفاظ على مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على التأقلم والعمل على وضع النشاط الاقتصادي وفق أسس تنافسية وبأدوات متنوعة تعزز من فرص تحسين أداء الكويت ضمن المؤشرات العالمية وتسرع وتيرة العمل نحو تحقيق الرؤية الوطنية للكويت 2035.



حضر اللقاء رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل ووكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد طلال الخالد ومدير مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء حمد العامر.



من جانب آخر، بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح برسالة تهنئة، إلى د.وضاح بدر السيد هاشم الرفاعي ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس أقسام الجراحة وإدارة البحث الفني والأكاديمي والعلمي في مستشفى جامعة كرايتون بالولايات المتحدة الأميركية.