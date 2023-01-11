دارين العلي



أعلنت مديرة ادارة العلاقات العامة والإعلام الناطق الرسمي في الهيئة العامة للبيئة شيخة الابراهيم أن الهيئة وبالتعاون مع وزارتي الداخلية والصحة ستقوم بتنظيم اكبر حملة لتنظيف بر الصبية يوم السبت المقبل.



وقالت الابراهيم، في تصريح لـ «الأنباء»، ان الحملة تنظم بالتعاون مع عدد من الشركات والجهات الأهلية والخاصة وتهدف للتوعية بضرورة الحفاظ على المناطق البرية والتشديد على ضرورة رمي المخلفات في الاماكن المخصصة ووجوب الالتزام بتنظيف المكان عقب التخييم والكشتات وفقا لتطبيقات قانون حماية البيئية في الحفاظ على البيئة البرية.



وأوضحت ان الحملة تعتبر ضمن استراتيجية الهيئة في تنظيم الحملات التوعوية البيئية مع مؤسسات الدولة بهدف التكامل والتعاون للنهوض بالشأن البيئي في البلاد، مشددة على ضرورة العمل للحفاظ على البيئة البرية التي تعاني من عدة عوامل سواء طبيعية او بشرية، مؤكدة على ضرورة نشر التوعية بين رواد البر بالمساهمة في تخفيف الضغط عنها ووقف الممارسات السلبية التي تضر بالبيئة عموما.