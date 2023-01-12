أعلنت كلية بوكسهل الكويت عن استمرارية استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الثاني 2022/2023 حتى 3 فبراير المقبل في برامج الدبلوم التي توفرها الكلية بعدد من التخصصات في مجالات الإدارة والفنون التطبيقية.



ويتوافر في كلية بوكسهل عدة تخصصات منها ما يتبع قسم العلوم الإدارية والذي يضم التسويق إدارة الأعمال والمحاسبة، وكذلك قسم التصميم والفنون التطبيقية الذي يضم تخصصات التصميم الغرافيكي والتصميم الداخلي وتصميم المواقع الإلكترونية، وتأسست كلية بوكسهل الكويت عام 2007 وخرجت أكثر من 2000 خريجة في مختلف التخصصات، تتميز شهادة الكلية بأنها معتمدة عالميا وللخريجات الحق في استكمال دراستهن في جامعة بوكسهل استراليا وتتم معاملتهن معاملة خريجات الجامعة الأم في استراليا كون الكلية فرعا من جامعة بوكسهل أستراليا.



وأوضحت الكلية انها ستوفر قريبا برامج البكالوريوس لتخصصات التجارة بمختلف فروعها كتخصص المحاسبة وإدارة الأعمال الدولية، بالإضافة الى تخصص تسويق التصاميم وهو تخصص تنفرد به كلية بوكسهل الكويت والذي يجمع بين تخصصات التصميم وإدارة الأعمال الدولية.