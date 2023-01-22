عبدالكريم العبدالله
أصدرت وزارة الصحة تدويرا لمديري المستشفيات والأقسام الطبية.
وجاء في القرار إجراء تدوير جزئي لرؤساء الاقسام الطبية بالمستشفيات كالتالي:
د.أمل خضر - رئيس مجلس أقسام النساء والولادة.
د.حنان الصالح - مقرر مجلس أقسام العيون.
د.يوسف الحرز - رئيس قسم العيون بمستشفى الفروانية.
د.إيمان الشمالي - رئيس قسم النساء والولادة بمستشفى الولادة.
د.حسين الأنصاري- رئيس قسم العيون بمستشفى العدان.
د.غدير العلوي - رئيس قسم الجلدية بمستشفى العدان.
د.وليد الضاحي - قسم الباطنية بمستشفى مبارك الكبير.
د.اوسان المهيني - رئيس الباطنية بمستشفى الأميري.
د.سلمى الهولي - رئيس قسم الانف والاذن والحنجرة بمستشفى الجهراء.
د.هدى المنفوحي - رئيس قسم الجراحة بمستشفى الأميري.
د.عبير البذالي - رئيس قسم الجلديةبمستشفى الفروانية.
د.عبدالله ربيع العنزي - رئيس قسم القلب بمستشفى الصدري
تدوير مديري المستشفيات
د.أحمد خاجه - مدير مستشفى الجهراء.
د.غالب البصيص - مدير مركز الرعاية التلطيفية.
د.ابراهيم الكندري - مدير مركز السرطان.
د.نادر العوضي - مدير مستشفى العدان.
د.هديل المطوع - مدير مستشفى الصدري.
د.نجاح الزنكي - مدير مستشفى مبارك الكبير.
د.مالك النبهان - مدير مستشفى جابر الأحمد.
د.اريج الكندري - مدير مستشفى الأميري.
د.مهدي الفضلي - مدير مستشفى الصباح.
د.نايف الحربي - منطقة الصباح الطبية.
د.جاسم العبدالهادي - منطقة الصباح الطبية.
- تكليف الصيدلانية ريم العيسى مديرة لإدارة تفتيش الأدوية.
- نقل مريم الياسين لمكتب الوكيل المساعد لشؤون الأدوية والرقابة الدوائية.