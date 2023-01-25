

ثامر السليم



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في جامعة الكويت أن مديرة الجامعة د.سعاد الفضلي أبلغت لجنة تقصي الحقائق للمخالفات في تعيينات وبعثات كلية الصحة العامة منذ إنشائها حتى نهاية العام الجامعي 2021-2022 بإيقاف عملها، مشيرة إلى أن هذه اللجنة شكلها المدير السابق د.يوسف الرومي وكانت تضم كلا من د.أنور الفزيع من قسم القانون الخاص بكلية الحقوق (مقررا)، ود.طاهر عبد الجليل البحري من قسم الهندسة الكيميائية بكلية الهندسة والبترول، ود.لمياء حبيب شعبان من قسم التغذية بكلية العلوم الحياتية، ود.حسين أحمد العوضي من قسم العلوم البيولوجية بكلية العلوم.



وفي نفس السياق كلفت مديرة الجامعة د.سعاد الفضلي أستاذ الطب النفسي بكلية الطب د.سليمان الخضاري بالقيام بأعمال عميد كلية الصحة العامة، بدلا من د.مي المغربي، حيث كان يترأس الكلية قبلها د.ناصر التناك.



وعلق د.سليمان الخضاري بالقول: ان هذا التكليف هو تشريف يتمنى ان يكون اهلاً له، موجها شكره وتقديره إلى د.سعاد الفضلي لثقتها الغالية.