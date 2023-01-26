الغنيم: رغم آثار «كورونا» إلا أن المركز قام بإصدار 24 كتاباً أولها عن «كوفيد - 19»

عبدالكريم العبدالله



قال وزير الصحة د.أحمد العوضي إن إنجازات المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية تدعو للفخر والاعتزاز، لافتا إلى النجاحات المتواصلة والإصدارات المتنوعة والتي تأتي تنفيذا لتوصيات مجلس وزراء الصحة العرب.



وذكر د.العوضي في تصريح صحافي على هامش ترؤسه اجتماع مجلس أمناء المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية أن مجلس أمناء المركز عاقد العزم على تحقيق المزيد من النجاحات في كل خطط المركز وأهدافه القريبة والبعيدة التي نص عليها في قرار إنشائه، مشيرا إلى أن المركز يواصل إصداراته الطبية والصحية، مبينا انه ضمن سلسلة المناهج الطبية العربية المترجمة والمؤلفة تم إصدار 225 كتابا، أما في سلسلة الأطلس الطبية المتخصصة فقد تم إصدار 24 مجلدا و11 إصدارا في سلسلة المعجم المفسر للطب والعلوم الصحية. وتابع أنه ضمن سلسلة الثقافة الصحية الموجهة للقارئ العربي غير المتخصص، فقد تم إصدار 176 كتابا وجميعها تواكب الأحداث الصحية وتزويد القراء بالمعلومات الطبية اللازمة لتعرف سبل الوقاية من الأمراض المختلفة وبيان أعراضها وعلاجها.



وأوضح أن المركز استمر في إصدار مجلته تعريب الطب التي صدر منها حتى الآن 66 عددا ويضاف إلى كل هذه الإصدارات إنتاج كتب إلكترونية متخصصة ونشرات شهرية إلكترونية ترصد أنشطة المركز وإنجازاته ومتابعة الأحداث الصحية الجارية في الشهر نفسه، لافتا إلى أن المركز يتواصل مع المؤسسات العربية المعنية بالترجمة إلى اللغة العربية في العلوم الصحية والطبية وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، كما أن المركز يتطلع إلى تفعيل الإفادة القصوى من إنجازاته وإصداراته في ميدان التعليم الطبي والصحي.



بدوره، قال الأمين العام المساعد د.مرزوق الغنيم إنه رغم آثار جائحة كورونا، إلا أن المركز قام بإصدار 24 كتابا أولها عن «كوفيد-19»، حيث كان أول كتاب عن الوباء باللغة العربية.



وأفاد بأن المركز قام خلال العامين الماضيين بإصدار 56 كتابا ما بين كتب مترجمة ومناهج مؤلفة وثقافة صحية ومجلة تعليم الطب، وهذا يعد إنجازا كبيرا في مجال النشر العلمي تم توزيعه على كل الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية ووزارات الصحة وجامعات ومختصين.



وأعلن عن تدشين فرع من فروع الثقافة الصحية التي يصدرها المركز، حيث صدر أول كتاب من سلسلة الثقافة الصحية للأطفال لتنمية التفكير العلمي القائم على الحقائق والأدلة والبراهين المبسطة.



ولفت الى أن الجهود التي يقوم بها المركز هي نتاج ما يطرح في اجتماعات مجلس الأمناء وما نقدمه من تأييد ليصبح المركز شعلة مضيئة في مجال تعريب العلوم الطبية.