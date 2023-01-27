وجه النائب ثامر السويط سؤالا إلى وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني، بشأن وجود بعض الملاحظات على عمل وزارة التربية والتعليم العالي، ونص السؤال على ما يلي:



نمى إلى علمي وجود بعض الملاحظات على عمل وزارة التربية والتعليم العالي، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - كم تبلغ ميزانية شراء عقد النظم الآلية والفهارس لإدارة المكتبات بوزارة التربية نظام الأفق - (horizon) وكم قيمة شرائها؟ وعقود صيانة هذا النظام، وما عطاءات مناقصة إرساء العقد؟ وعدد الشركات التي تقدمت لتقديم النظم الآلية للمكتبات أثناء توقيع هذا العقد؟ وكم التكاليف المالية عند توقيع العقد، ومدة العقد، يرجى تزويدي بصورة ضوئية عن سجلات المناقصة، والسجلات المالية الخاصة بهذا العقد، وسجلات تركيب هذا النظام بالمدارس، والكتب الخاصة في طلبات التركيب والصيانة، وعدد المكتبات المدرسية في المدارس التي يعمل بها هذا النظام، والمدارس التي لا يتوافر بها النظام، منذ توقيع العقد مع الوزارة.



2 - كم تبلغ ميزانية عقد منصة مداد للخدمات السحابية للمكتبات المدرسية بوزارة التربية؟ وكم قيمة شرائها؟ وكم عدد المكتبات المدرسية التي تستخدمها وعقود صيانة هذا النظام؟ وما عطاءات مناقصة إرساء العقد؟ وعدد الشركات التي تقدمت لتقديم النظم الآلية للمكتبات أثناء توقيع هذا العقد؟ وكم التكاليف المالية عند توقيع العقد؟ وما مدة هذا العقد؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية عن سجلات المناقصة والسجلات المالية الخاصة بهذا العقد وسجلات تركيب هذا النظام بالمدارس والكتب الخاصة في طلبات التركيب والصيانة، وعدد المدارس التي يعمل بها هذا النظام، والمدارس التي لا يتوافر بها هذا النظام منذ توقيع هذا العقد مع الوزارة.



3 - كم عدد الشكاوى الموجودة لدى مختلف إدارات وزارة التربية والتي تحمل رقما آليا ولم ينظر بها؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية عن عدد هذه الشكاوى، وأسباب عدم نظرها، وما اللوائح والنظم التي تنظم هذا الشأن؟



4 - كم عدد موظفي مكتب الكويت للتربية في اليونيسكو؟ وما قرارات تعيين كل منهم، وتاريخ إعلانات هذه الوظائف، وطريقة التعيين بها، ورواتب موظفيها ومميزاتهم التي يحصلون عليها؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية عن قرارات التعيين وإعلانات شغل كل وظيفة، وعدد المتقدمين، ومحاضر اللجان الخاصة في اختيار الموظفين، وصورة ضوئية عن ميزات ورواتب كل وظيفة في مكتب التربية الكويتي في اليونيسكو بجميع درجات موظفيه وجنسياتهم ومؤهلاتهم العلمية.



5 - كم عدد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب المعينين عن طريق الابتعاث من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب؟ وكم عدد أعضاء هيئة التدريس والتدريب والهيئات المساندة الذين عينوا من دون حصولهم على بعثات من جامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية عن كشوفات الأسماء مع بيان حالة التعيين لكل منهم، وتاريخ التعيين، وشروط إعلان التعيين الذي بناء عليه أوفد للبعثة أو عين بالقسم العلمي، مع صورة ضوئية عن محاضر لجان الابتعاث أو التعيين لكل منهم.



6 - عدد الميزانيات المخصصة للجان العاملة في مختلف قطاعات وزارة التربية، يرجى تزويدي بصورة ضوئية عن عدد اللجان، وأسماء أعضائها، ومكافآتهم المالية ومدة عمل كل لجنة منذ عام 2020 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.