أكدت مدير إدارة الخدمات التمريضية في وزارة الصحة د.إيمان العوضي حرص الوزارة على تبادل الخبرات مع الجانب الأردني لما يمتاز به من كفاءات تمريضية ذات مستوى جيد ومتنوع تستحق الإشادة والتقدير والتعاقد معها.



جاء ذلك في تصريح للعوضي أدلت به لـ «كونا» عقب لقائها سفيرنا لدى الأردن عزيز الديحاني، حيث كانت ترأس لجنة صحية تزور الأردن لاختيار نحو 120 ممرضا وممرضة للعمل في وزارة الصحة الكويتية.



وأوضحت العوضي أن ذوي الخبرات الذين سيتم اختيارهم في سد جزء من العجز في الكادر التمريضي بالكويت يجري التحقق من خبراتهم وكفاءاتهم بواسطة مقابلات شخصية وامتحانات تحريرية للمتقدمين لشغل هذه الوظائف.



وأشارت إلى أن المقابلات التي تجريها اللجنة مع ذوي الكفاءات تشمل المجالات المطلوبة لدى القطاع الصحي الكويتي ومنها تخصص غسيل الكلى والعمليات والعناية المركزة والأمراض الباطنية والسرطان.



وأشادت العوضي بالتسهيلات التي قدمتها سفارة الكويت والمكتب الصحي في الأردن لإنجاح مهمة اللجنة التي تختتم أعمالها الخميس المقبل.



من جانبه، قال السفير الديحاني، في تصريح مماثل لـ «كونا»، إن وزارة الصحة الكويتية حريصة على الاستفادة من الخبرات والكوادر العربية الشقيقة للالتحاق بالعمل في المراكز الصحية والمستشفيات بالكويت.



وأضاف أن ذوي الخبرات التمريضية الأردنية المختارين سيشكلون إضافة جديدة للعمل بالقطاع الخاص الكويتي وسيساهمون في تطوير العمل بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين في البلاد.



ولفت إلى أن العلاقات بين البلدين الشقيقين متينة ومميزة وتحظى بالاهتمام من القيادتين السياسيتين فيهما وتعد نموذجا لعلاقات الأشقاء والارتباط العميق.



وبين أن عدد العمالة الأردنية في الكويت يقدر بنحو 62 ألف أردني.