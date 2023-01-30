

وجه النائب ماجد المطيري 3 أسئلة إلى وزراء كل من الصحة د.أحمد العوضي بشأن مركز الأطراف الصناعية، والخارجية الشيخ سالم العبدالله بشأن آلية تعديل الوضع الوظيفي للموظفيـــــن، والتجـــارة والصناعة وشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض بشأن الشركة الكويتية الأوكرانية لاستيراد الصلبوخ.



وجاء في سؤاله إلى وزير الصحة ما يلي:



حول ما يشوب مركز الأطراف الصناعية التابع لوزارة الصحة من أمور منها تهالك المبنى، وعدم توافر اللوازم الطبية والأطراف الصناعية والأجهزة الطبية لمراجعي المركز، فضلا عن عدم تلبية المركز لمطالب العاملين به، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- أسباب عدم توافر اللوازم والأجهزة الطبية والأطراف الصناعية في مركز الأطراف الصناعية.



2- صورة ضوئية من عقود الشركات المتعاقدة مع الوزارة على توريد مستلزمات وأجهزة الأطراف الصناعية، مع بيان تكلفة ومواصفات كل نوع على حدة.



3- هل هناك بالفعل شركات وطنية قدمت عروض أسعار بتزويد الوزارة بالأطراف الصناعية المصنعة محليا والتي تحتاجها بأقل من الأسعار المتعاقد عليها مع الشركات الأجنبية وبمواصفات أعلى منها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالأسباب التي أدت إلى عدم اختيار تلك العروض والتعاقد معها بصفتها منتجا وطنيا واجب على الدولة تشجيعه.



4- عدد الحالات المرضية المبتعثة للخارج لتركيب أطراف صناعية لها، والحالات التي رفضت خلال عام 2022 مع بيان أسباب قبول ورفض كل حالة على حدة.



5- عدد الحالات المتقدمة للمركز لتركيب أطراف صناعية والتي تنتظر مواعيد التركيب.



وجاء في سؤاله إلى وزير الخارجية ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- عدد الموظفين الذين صدر قرار بتعديل وضعهم الوظيفي في وزارة الخارجية والجهات التابعة لكم منذ عام 2008 حتى تاريخه، مع بيان تفصيلي بالمؤهل الدراسي لكل موظف على حدة وتاريخ الحصول عليه.



2- ما مبررات الوزارة في عدم تعديل الوضع الوظيفي للموظفين الحاصلين على شهادات جامعية بكالوريوس وليسانس في التخصصات التي تعلن عنها الوزارة كل سنة لتعيين موظفين ديبلوماسيين وإداريين فيها؟



3- أصدرت الوزارة إعلانا للتحويل من الكادر الإداري إلى السلك الديبلوماسي، ما الضوابط التي اعتمدتها الوزارة للتحويل؟



4- ما التخصصات المطلوبة للقبول في السلك الديبلوماسي أو التحويل له؟



5- هل من ضمن التخصصات المطلوبة في دورة التحويل للسلك الديبلوماسي التخصصات الفنية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالأسباب.



6- هل شكلت الوزارة لجنة تعنى بدراسة طلبات التحويل من السلك الإداري إلى السلك الديبلوماسي؟



7- أسماء الموظفين الإداريين المنضمين لدورة التحويل للسلك الديبلوماسي الذين اعتمدتهم اللجنة الخاصة بذلك وصورة ضوئية عن محاضرها.



8- ما أسس ومعايير تحديد التخصصات للتحويل إلى السلك الديبلوماسي؟ وهل من بينها التخصصات الفنية كتقنية المعلومات وعلوم الكمبيوتر ومحلل نظم أو محاسب؟



9- أسماء الموظفين الفنيين الذين استكملوا دراستهم الجامعية وحصلوا على شهادة في تخصص آخر في العلوم الاجتماعية أو العلوم الإدارية وقبلوا في الدورة المذكورة.



10- ما الأساس العلمي الذي تعتمد عليه الوزارة للتحويل من الكادر الإداري إلى السلك الديبلوماسي؟ وهل التخصص الذي عمل به الموظف ابتداء بالوزارة يجب أن يتوافق مع المؤهل العلمي الذي حصل عليه بعد استكماله الدراسة للحصول على الشهادة الأعلى؟



وجاء في سؤاله إلى وزير التجارة ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- أسماء مالكي الشركة الكويتية الأوكرانية لاستيراد الصلبوخ ذ.م.م، مع تزويدي بطبيعة التراخيص الممنوحة للشركة المذكورة، والأنشطة المسموح لها بمزاولتها.



2- هل ألغيت التراخيص المذكورة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بتاريخ الإلغاء وسببه، وهل أعيد الترخيص؟ مع بيان الأسباب.



3- هل سددت تلك الشركة الرسوم والضمانات المالية الخاصة بالأنشطة المرخص لها بها (استيراد الصلبوخ)؟ وما قيمة الضمانات حسب قرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية المنظمة لها؟ مع تقديم ما يثبت التزام الشركة بتلك الضمانات.



4- ما مدى صح تخصيص موقع بمساحة 20 ألف متر مربع للشركة المذكورة؟ إذا كانت الإجابة صحيحه فهل حصلت الشركة على التخصيص ضمن اللوائح واتباع منهج العدل والمساواة؟ وما رقم القسيمة الخاصة بالنشاط المذكور وبياناتها وقت التخصيص؟



5- هل غير موقع القسيمة استثناء للشركة المذكورة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما أسباب منحها هذا الاستثناء؟



6- هل هناك توجه من الوزارة بمنحها بديل الموقع المذكور؟ وما صلاحيات الوزير المختص بالاستثناء -إن وجد-؟ ومن الوزير الذي منح هذا الاستثناء؟



7- هل استثنت الشركة المذكورة من لجنة التخصيص وصلاحيات اللجنة بالاستثناء لمنح موقع بديل خارج الإطار القانوني لمنح تلك القسيمة؟



8- هل تمت القرعة العلنية لجميع المتقدمين ومن ضمنهم الشركة المذكورة؟ وما رقم موقع القسيمة ومواصفاتها التي حصلت عليها بالقرعة؟ وما مواصفات موقع القسيمة البديلة الممنوحة بالاستثناء؟ مع إرفاق مخطط للموقع.



9- هل توجد طلبات مشابهة في الفترة نفسها التي منحت فيها قسيمة بديلة لتلك الشركة لنقلها من موقعها الممنوح رسميا إلى موقع آخر؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فهل قبلت تلك الطلبات أم رفضت؟ وما الخطوات التي تم من خلالها هذا المنح؟



10- ما أسماء الموقعين على منح الاستثناء سواء وزير التجارة والصناعة أو لجنة التخصيص أو أي ممن منح الاستثناء؟



11- من مدير عام الهيئة العامة للصناعة وقت منح القسيمة البديلة في حال إن صح أنه تم تبديل موقعها؟ ومن أعضاء لجنة التخصيص التي أقرت التوزيع؟