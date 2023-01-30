

أكد رئيس مجلس ادارة نقابة الفنانين والإعلاميين الكويتية د.نبيل الفيلكاوي أن الدورة الثالثة لمهرجان الكويت للسينما الجديدة سيكون بالحضور الشخصي بعد دورتين من العمل أونلاين نتيجة الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا.



وأشار د.الفيلكاوي الى ان نقابة الفنانين والإعلاميين كانت قد نظمت الدورتين السابقتين وحصدت الكثير من النجاح والتفاعل، مشيرا الى انه يتم حاليا التحضير لأعمال الدورة الثالثة التي ستنطلق في يونيو المقبل بالحضور الفعلي.



وشدد الفيلكاوي على ان مهرجان الكويت للسينما الجديدة يشكل منصة داعمة للمبدعين السينمائيين في الكويت والعالم العربي وان الدورة الجديدة ستكون مفتوحة للأعمال الروائية والوثائقية الطويلة منها والقصيرة كما ستكون هناك مفاجآت جديدة فيما يخص جوائز المهرجان التي ستشهد الكثير من التطور كما سيشهد المهرجان مجموعة من الأنشطة والفعاليات الإضافية نتيجة حضور عدد متميز من الضيوف الذين يمثلون ابرز صناع السينما في دول مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي.



وفي ختام تصريحه أهاب د.نبيل الفيلكاوي بصناع السينما في العالم العربي إرسال احدث نتاجاتهم للمشاركة في عرس الكويت السينمائي المرتقب الذي تنظمه نقابة الفنانين والإعلاميين في الكويت، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح.