قررت الجامعة الافتراضية السورية رفع رسوم الخدمات المقدمة من خلالها للطلبة المستجدين والقدامى في مختلف البرامج لمرحلتي الإجازة والدراسات العليا بنسبة تتراوح بين 50 و100%، أسوة بباقي جامعات وزارة التعليم العالي، علما أن آخر تعديل على الأقساط كان خلال الشهر الخامس من العام الماضي.



كما عدلت الجامعة اسلوب الدفع ليصبح فصليا بدلا من الدفع السنوي. ولم يشمل رفع التكاليف، الأقساط بالنسبة للطلبة المسجلين خلال السنوات القادمة (القدامى) لكن تم تطبيقه اعتبارا من العام الدراسي للمستجدين المسجلين ضمن مفاضلة الجامعة الصادرة مؤخرا إضافة إلى مفاضلاتها القادمة لهذا العام وأولها مطلع شهر أبريل القادم.



وبموجب القرار الصادر عن مجلس الأمناء، فيما يخص مرحلة الإجازة، تم رفع أجور المفاضلة لجميع البرامج إلى 20 ألف ليرة، وكلفة تغيير الرغبة في المفاضلة إلى 10 آلاف ليرة لجميع البرامج، وأجور توصيف المقررات 10 آلاف ليرة، وأجور إنهاء مستويات اللغة الإنجليزية 10 آلاف، وأجور التقويم السنوي 10 آلاف ليرة، بحسب ما نقل موقع «الوطن».



كما تم رفع أجور البرنامج الامتحاني إلى 10 آلاف، وأجور إنهاء المواد لـ10 آلاف، وكذلك السعر لكل من كلفة الاعتراض على علامة الوظيفة (الامتحان) وأجور ترتيب التخرج.



وحددت الجامعة أجور التسجيل بالنسبة للمعاهد التقانية ومرحلة الإجازة وبرامج الترقية بـ10 آلاف ليرة، وكذلك المبلغ بالنسبة للماجستير ودبلوم التأهيل التربوي، أما الدكتوراه فحدد القسط بـ40 ألف ليرة.



وبلغت الأجور الفصلية للماجستير ـ دبلوم التأهيل التربوي 20 ألف ليرة، وللدكتوراه 40 ألف ليرة. وحددت الجامعة أجور شهادة التخرج لجميع البرامج بـ30 ألف ليرة، ولبرامج الدكتوراه بـ40 ألف ليرة، وأجور مصدقة التخرج للبدل الضائع لجميع البرامج بـ25 ألف ليرة، وشهادة تخرج بدل الضائع بـ40 ألف ليرة، وأجور كشف العلامات 25 ألف ليرة، وبيان الوضع بـ20 ألف ليرة، وأجور التسلسل الدراسي بـ20 ألف ليرة.



كما تم رفع أجور إشعار التخرج ومدة الدراسة وإثبات الدوام إلى 20 ألف ليرة لكل منهما، علما أنه تم تحديد كلفة وثيقة خدمة العلم بـ4 آلاف ليرة بعد أن كانت تقدم بشكل مجاني.



وفيما يخص الأقساط حددتها الجامعة بالنسبة للمعاهد التقانية والإجازة بـ25 ألف ليرة لكل مادة، ودبلوم التأهيل التربوي بـ35 ألف ليرة، وللماجستير إلى 40 ألف ليرة، وللدكتوراه إلى 50 ألف ليرة.



وحددت الجامعة كلفة رسالة الماجستير للدراسات العليا (برنامج ماجستير علوم الويب) بـ350 ألف ليرة، وتمديد الأطروحة للدراسات العليا بـ150 ألفا، وقسط الأطروحة لبرنامج الدكتوراه بـ500 ألف ليرة، وقسط المشروع للسنة الترميمية لبرنامج الدكتوراه بـ500 ألف ليرة، أما مشروع التخرج لماجستير التأهيل والتخصص لجميع البرامج بـ150 ألف ليرة.



وفي تصريح لـ«الوطن» أكد رئيس فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية محمد قاروط أن نسبة الزيادة تراوحت بين الـ50% والـ 100%، مشيرا إلى أنه من الضروري أن تنعكس الزيادة على نوعية الخدمات المقدمة للطلاب على صعيد بطاقة الطالب الجامعي ومراكز النفاذ، وفي حال لم ينعكس ذلك بالشكل المطلوب سنلجأ إلى مجلس التعليم العالي عبر المكتب التنفيذي للاتحاد.



وأضاف قاروط: لم تنعكس الزيادة السابقة على الأقساط والرسوم العام الماضي على نوعية الخدمات المقدمة، بحيث لم نلحظ وجود تحسن ملموس ونوعي يمكن الحديث عنه، بما ينعكس إيجابا على الطلبة المتقدمين للجامعة وخاصة بما يشمل معالجة المشاكل التقنية الناتجة عن الضغط على الموقع، والتأخر في إصدار بعض الأوراق المطلوبة التي يكون النقص في الموظفين أحد أسبابها، إضافة إلى غير ذلك من الإجراءات الممكن اتخاذها.