عثر على جثتي رجلين حوصرا عقب انهيار ثلجي سجل الأحد في منطقة ناغانو الجبلية، على ما أفادت الشرطة اليابانية أمس الإثنين.



وفيما لم تدل السلطات بأي تفاصيل بشأن هويتيهما، أشارت مجلة «ماونتن غازيت» الأميركية المتخصصة في التزلج، إلى مقتل بطل التزلج على الجليد كايل سماين (31 عاما).



ولفتت المجلة إلى أن سماين كان برفقة متزلج محترف آخر هو آدم يو وكبير مصوري المجلة غرانت غندرسون.



وكان غندرسون كتب عبر «انستغرام» الإثنين «واجهت الأحد أسوأ كابوس لي».



وأشار إلى أن متزلجا آخر تسبب في انهيار ثلجي، لافتا إلى أن سماين «قذف لمسافة 50 مترا بفعل الريح الناجمة عن الانهيار ثم طمر بالثلوج ومات».



أما الضحية الثانية فهو مواطن نمساوي، على ما أشارت وزارة الخارجية النمساوية لوكالة فرانس برس الإثنين من فيينا.

وقالت ناطقة باسم الوزارة «لن ندلي بأي معلومات إضافية عن هذا الحادث المأسوي» احتراما لأقرباء الضحية.



وكان المتزلجان خرجا أثناء ممارستهما رياضة التزلج على الجليد من الحلبة المخصصة للتزلج مع مجموعة أخرى من المتزلجين داخل منتجع أوتاري عندما وقع الانهيار الثلجي.