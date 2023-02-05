وجّه النائب عبدالله فهاد سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض في شأن ملاحظات ديوان المحاسبة على أعمال وزارة التجارة والصناعة عن السنة المالية 2021/2020 الخاصة بميكنة أعمال الإدارات التابعة للوزارة، ونص السؤال على الآتي:



أورد ديوان المحاسبة في تقرير نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحسابها الختامي ملاحظات على أعمال وزارة التجارة والصناعة ومآخذ شابت العديد من الممارسات خلال السنة المالية 2021/2020 الخاصة بميكنة أعمال الإدارات التابعة للوزارة.



وأكد فحوى التقرير أن الوزارة اجتزأت أعمال ميكنة الإدارات التابعة لها لعدة ممارسات بإبرام عدد 9 عقود خاصة بها في تاريخ 2020/12/6 بقيمة إجمالية 483.300 دينار كويتي، وإبرام عدد 3 عقود بقيمة إجمالية 207.800 دينار كويتي بتاريخي 18 و2021/3/25 وذلك للنأي بها عن الخضوع لرقابة الديوان المسبقة بالمخالفة للمادتين (13، 14) من القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته وللمادة (19) من القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، لذا إفادتي وتزويدي بالآتي مشفوعا بالمستندات:



1 - ما أسباب عدم طرح المشروعات المشار إليها بمناقصة أو ممارسة واحدة ما قد يحقق وفرا للمال العام وتعمد تكرار المخالفة رغم تنويه ديوان المحاسبة المتكرر وعدم أخذ موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة؟



2 - طرحت الوزارة ممارسات مماثلة عدة خلال السنة المالية 2020/2019 ولم ترد على ملاحظات ديوان المحاسبة خلال العام المالي السابق عن موضوع التجزئة، وكذلك قيام قطاع الشؤون الفنية وتنمية التجارة بطرح ممارسات خلال السنة المالية 2021/2020 وأخرى للسنة المالية 2022/2021 وأخيرا أعلنت مجموعة تحت الترسيات للسنة المالية 2023/2022، ما أسباب تجزئة أعمال ميكنة الإدارات التابعة للوزارة بممارسات عدة وإبرام جميع العقود بتاريخ 2020/12/6 بقيمة إجمالية 483.300 دينار كويتي وبتاريخي 18 و2021/3/25 بقيمة إجمالية 207.800 دينار كويتي؟



3 - ما أسباب قبول الوزارة تكرار أسماء الكوادر الفنية لأكثر من ممارسة من طرف أكثر من شركة؟ وما علاقة هذه الشركات التي تستخدم ذات العمالة؟ وما أسباب تكرار الترسيات على هذه الشركات أكثر من مرة؟ وما ردكم على استفسار ديوان المحاسبة أنه يعد قرينة على تجزئة أعمال ميكنة الإدارات؟



4 - استضافت الوزارة من خلال الممارسات المشار إليها الخدمات الالكترونية في أمازون AWS، يرجى تزويدي بالتفاصيل التالية طوال فترة هذه الاستضافة الالكترونية التقارير الشهرية طوال فترة التعاقد لحجم الزيارات ونوعيتها وحجم التداول الرقمي فيها وحجم المعاملات وسجلات التعامل فيها، وهل سجلت مواقع الاستضافة باسم الوزارة؟ وما المشاريع التي سجلت الاستضافة باسمها؟ وما قيمة الفاتورة الشهرية الصادرة من خدمة «أمازون AWS» مرفقة بالتقارير الرسمية في خدمة «أمازون AWS»؟



5 - اشترت الوزارة من خلال الممارسات المشار إليها تراخيص من أنظمة «أوراكل»، يرجى تزويدي بصورة عن هذه التراخيص المسلمة من الشركة المحلية والصادرة رسميا من «أوراكل» مع توضيح نوعية وأعداد وأسماء التراخيص للمشاريع التي المخصص لها ومدة استخدامها، والتفاصيل الفنية الكاملة لها.