«ساعد أخاك المسلم» تفتتح سوقها الخيري الـ 47 برعاية وزير الداخلية .. والصميط: إنجازات ضخمة قدمتها متطوعات كويتيات من أجل عمل الخير



ليلى الشافعي



أشاد نائب رئيس مجلس الأمة محمد براك المطير بالعمل الخيري الذي تقدمه لجنة «ساعد أخاك المسلم» في معرضها الـ 47. وأكد ان الكويت قدوة للعمل الخيري في دول العالم وهذا ما يدعو للفخر. وقال في افتتاح السوق الخيري للجنة ساعد أخاك المسلم المنبثقة من الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، معرض «كويت الخير» في فندق الشيراتون سابقا «سانت ريجيس» حاليا لدعم الأسر المتعففة داخل الكويت.



وقال المطير: هذه جهود كبيرة مبذولة في المعرض وبمشاركة جميع أطياف المجتمع، حيث يمكن للأشخاص الشراء وفي الوقت نفسه أخذ الأجر. وبين ان الكويت أصبحت قبلة للعمل الخيري ومعلما فيه وهذا يبعث على الفخر، مثنيا على جهود اللجنة في مثل هذه المشاريع.



بدوره، أكد مدير عام الهيئة بدر الصميط ان اللجنة وعملها العريق تحت مظلة الهيئة الخيرية، قامت بإنجازات ضخمة قدمتها متطوعات كويتيات من أجل عمل الخير، حيث ان جل أعمالها داخل الكويت ومنها السوق الخيري لحشد التبرعات وتنفيذ المشاريع الخيرية.



من جهتها، قالت رئيسة لجنة ساعد أخاك المسلم نسيبة المطوع ان هذا السوق هو إحدى الفعاليات الاجتماعية التي تقدمها اللجنة داخل الكويت وبأيد كويتية وان السوق مستمر لمدة 3 أيام من العاشرة صباحا الى العاشرة مساء، وشمل السوق العديد من الأقسام المختلفة المعدة بأنامل كويتية من العضوات والمتطوعات وتتميز بدور راق يحاكي سيدات هذا المجتمع المعطاء، ومن بعض هذه الأقسام: الأثاث، الاكسسوارات المنزلية، الدراريع المختلفة للفتيات والسيدات، العبادات، الملافع، مجوهرات الفارسي، مستلزمات العمرة، طبق الخير، الشراشف والمفارش والفضيات والهدايا وغيرها.