وجه النائب حمد العبيد 8 أسئلة إلى 6 وزراء، وهم كل من: وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، بشأن عقد استثمار مع نادي الصليبيخات وعدد اللاعبين المستحقين مكافآت الاحتراف الجزئي، ووزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. أماني بوقماز، عن سبب تدني جودة الشوارع والطرق في الكويت، ووزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني، بشأن توظيف شواغر الهيئة التدريسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، ووزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله، بشأن مكتب البحرين التابع للصندوق الكويتي للتنمية، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي، بشأن سبب عدم إدراج شرق الرقة وغرب هدية والخيران السكنية ضمن المشاريع الإسكانية، وسبب عدم منح أوامر بناء في بعض قطع منطقة المطلاع، ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، بشأن الشكاوى عن الموقع الإلكتروني للوزارة.



وجاء في السؤال الأول إلى وزير الدولة لشؤون الشباب ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ صورة ضوئية من عقد استثمار «مول النخلة» مع نادي الصليبيخات.



2 ـ ما أسباب التأخر في تنفيذ العقد إن وجدت؟



3 ـ صورة ضوئية من الأوامر التغييرية في العقد -إن وجدت-.



4 ـ القيمة الإيجارية لكل عين مؤجرة، مع بيان تفاوت القيمة الإيجارية -إن وجد-.



وجاء في السؤال الثاني ما يلي:



وردتني شكاوى من بعض اللاعبين حول صرف بعض المستحقات للاعبي كرة القدم في نادي الصليبيخات موسم 2020/2019، منهم من وضع اسمه في الكشف المنتشر بوسائل التواصل وهو متوقف عن اللعب ولم يتسلم أي مستحقات ومنهم من استبعد مسبقا، على الرغم من ذلك وضع اسمه في كشف المستحقين للمكافأة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ كشف بأسماء المستحقين مكافآت الاحتراف الجزئي للاعبي نادي الصليبيخات الرياضي.



2 ـ أسماء اللاعبين المدرجة أسماؤهم بالاحتراف الجزئي لجميع الألعاب في نادي الصليبيخات منذ 2012 حتى 2022، مع ما يثبت تحويل المستحقات للمستفيدين.



3 ـ ما نتائج اللجنة المشكلة؟ وهل أدين بعض الأشخاص واتخذت إجراءات قانونية في حقهم؟



وجاء في السؤال الأول إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان ما يلي:



بشأن عدم إدراج منطقة شرق الرقة ومنطقة غرب هدية والخيران السكنية ضمن المشاريع الإسكانية المستقبلية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما سبب عدم إدراج منطقة شرق الرقة وغرب هدية والخيران السكنية ضمن المشاريع السكنية؟



2 ـ كم عدد الوحدات السكنية التي يمكن أن توفرها كل من شرق الرقة وغرب هدية والخيران السكنية؟



3 ـ هل توجد للمؤسسة خطة لإزالة المعوقات عن هذه المناطق؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فأرجو تزويدي بهذه الخطة.



وجاء في السؤال الثاني ما يلي:



بناء على تواصلنا الدائم مع أهالي منطقة المطلاع، وحرصا منا على متابعة تنفيذ مطالبهم، علمنا أن الضواحي التالية «N4-N3-N2-N1» لم يتسلم مستحقوها إذن بناء وهي ضواح جاهزة منذ ثلاث سنوات، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما السبب الرئيس في عدم منح أمر بناء للمواطنين المخصص لهم في الضواحي NA-N3-N2-N1»؟



2 ـ هل سلمت هذه الضواحي من الجهات المعنية إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بتاريخ التسلم.



3 ـ ما خطة المؤسسة في البدء بمنح إذن البناء في الضواحي «N4-N3-N2-N1»؟



4 ـ هل هذه الضواحي «N4-N3-N2-N1» غير جاهزة لتسليم إذن البناء؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما الأسباب؟ وما إجراءات المؤسسة حيال ذلك التأخير؟ وما المدة الزمنية المتوقعة لتكون الضواحي جاهزة لأمر البناء؟



وجاء في سؤاله إلى وزيرة الأشغال ما يلي:



دراسة للمنتدى الاقتصادي العالمي عن مركز الكويت الأخير خليجيا في جودة الشوارع والطرق تنال تقييم 1.4 من 7، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما سبب تدني جودة الشوارع والطرق في الكويت؟



2 ـ ما خطة الوزارة في معالجة مشكلة تطاير الحصى المتكررة؟



3 ـ ما رؤية الوزارة في رفع جودة الشوارع والطرق؟



4 ـ ما الخطوات التي اتخذتها الوزارة منذ تسلم الوزيرة المنصب الوزاري إلى الآن حول جودة الطرق ومعالجتها؟



5 ـ ما الطرق التي لاتزال بحاجة إلى ترميم وصيانة؟



وجاء في سؤاله إلى وزير التعليم العالي ما يلي:



نظرا للمكانة العلمية للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والدور الكبير المنوط بها لسد الحاجة في سوق العمل من الشباب الكويتي وتأهيل الخبرات اللازمة لحاجة البلد، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ كم عدد المواد الدراسية التي يدرسها الأساتذة والدكاترة المنتدبون خلال الأعوام الثلاثة الماضية؟



2 ـ متى كان آخر إعلان توظيف لشواغر الهيئة التدريسية في الهيئة؟



3 ـ ما الموعد المحدد للإعلان المقبل لشواغر الهيئة التدريسية في الهيئة؟



4 ـ ما توصيات ونتائج اللجنة التي شكلها الوزير الأسبق، والتي كانت برئاسة د. صبيح المخيزيم؟



وجاء في سؤاله إلى وزير الخارجية ما يلي:



بخصوص مكتب البحرين التابع للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، والأعمال التي يشرف عليها المكتب، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ الهيكل الإداري المشكل منه المكتب، موضحة فيه المناصب الإدارية.



2 ـ إجمالي قيمة الرواتب الشهرية المخصصة لموظفي المكتب.



3 ـ عدد الموظفين الذين يتشكل منهم مكتب البحرين.



4 ـ إجمالي مصروفات مكتب البحرين خلال عامي 2021 و2022.



5 ـ ما أعمال وإنجازات المكتب في السنوات الثلاث الأخيرة 2020 و2021 و2022؟



6 ـ ما خطة مكتب البحرين للعامين 2023 و2024؟ مع تزويدي بصورة ضوئية عنها.



وجاء في سؤاله إلى وزير التجارة ما يلي:



نظرا للشكاوى التي وردت إليها بخصوص الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة والصناعة، الذي يعد من المواقع الصعب التعامل معها لاستخراج التراخيص وغيرها من المعاملات على كثير من المواطنين، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ هل نظمت الوزارة برامج إرشادية وتوعوية لكيفية استخدام موقع الوزارة الالكتروني؟ وهل لديها خطة لتسهيل وتبسيط إجراءات العمل في الموقع الالكتروني؟



2 ـ ما عدد الشكاوى حول الموقع الإلكتروني؟ وكيف تعاملت الوزارة مع هذه الشكاوى؟



3 ـ هل يوجد خط ساخن لمساعدة من لديه مشكلة في التعامل مع الموقع؟



4 ـ في حال لم يستطع المواطنون التعامل مع الموقع لسبب ما، هل توجد صالة للمراجعين في وزارة التجارة لمساعدتهم؟



5 ـ هل تم ربط الموقع مع برنامج سهل؟