سامح عبدالحفيظ



في تأكيد على العرف البرلماني المرتبط بالمادة 116 من الدستور رفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة المجلس العادية التي كان مقررا عقدها أمس بسبب عدم حضور الحكومة.

وقال السعدون: تفتتح الجلسة والنصاب مكتمل لكن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي أبلغني أمس، وقال إن الحكومة قررت عدم حضور جلسة اليوم (أمس) وجلسة غد الأربعاء (اليوم)، وكذلك جلسة الخميس الخاصة، ولذلك ترفع الجلسة إلى الموعد المحدد في اللائحة يومي الثلاثاء والأربعاء 21 و22 فبراير.

وكان من المقرر أن ينظر المجلس في بنود جدول الأعمال المكون من 14 بندا و41 فقرة.

وفي هذا الإطار، أصدر 39 نائبا بيانا صحافيا بعنوان «حتى لا نعود إلى المربع الأول» دعوا فيه إلى سرعة تكليف رئيس الحكومة والاستعجال في تشكيلها.

وقال النواب في بيانهم: «إن الالتفاف الشعبي لا يدوم إلا مع البارين بقسمهم والمخلصين في عملهم والمؤمنين بحقوقهم وواجباتهم والقادرين على ترجمة أقوالهم إلى أفعال».

وقالوا: «لذلك فإن احترام النصوص الدستورية والإرادة الشعبية يستدعي سرعة تكليف رئيس الحكومة والاستعجال في تشكيلها، حفظ الله الكويت وشعبها».