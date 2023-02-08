ألاء خليفه

أعلن رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت خلال الفترة الانتقالية د.إبراهيم الحمود، بأن جمعية أعضاء هيئة التدريس تترقب وتنتظر اجتماع مجلس الجامعة المقبل بحسبانها ممثلة فيه وفقاً للقانون وسوف يتم في الاجتماع تعيين أعضاء لجنة اختيار مدير الجامعة بالأصالة ولكن هل هذا الاجتماع ممكن أن يتم فيه تعيين لجنة الاختيار لمدير الجامعة القادم؟ وبتعبير أكثر دقة هل يمكن البدء بتشكيل لجنة اختيار لمدير الجامعة القادم؟. اوضح الحمود إن مجلس الوزراء أصدر قراراً واضحاً لا لبس فيه بأنه يوقف التعيين بالوظائف القيادية بكافة الوزارات والإدارارت الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.... اعتباراً من تاريخ 23/1/2023، وحتى اشعار آخر .

وذكر الحمود ان جامعة الكويت بمقتضى المادة (2) من قانون الجامعات الحكومية رقم (76) لسنة 2019 هيئة عامة وهذا يعني بأنها مخاطبة ومشمولة بقرار مجلس الوزراء بشأن وقف التعيين بالوظائف القيادية.

ولفت إلى أن قرار تشكيل لجنة اختيار مدير الجامعة يعتبر إجراء جوهري لتعيين القيادي الأول بجامعة الكويت وهو مدير الجامعة واللجنة المزمع تشكيلها لا بد لوضعها موضوع التنفيذ، أن يصدر قرار من الوزير بها وإن كان مجلس الجامعة يختار جميع أعضائها وهو من يسمى الرئيس فيها والمقرر وفقاً لأحكام القانون.

وتابع: ولما كان كل ذلك كذلك فإنه يحظر على مجلس الجامعة تشكيل لجنة اختيار مدير الجامعة كما يحظر على الوزير إصدار القرار التنفيذي بتشكيل اللجنة ما دام قرار مجلس الوزراء بشأن وقف التعيين بالوظائف القيادية بكافة الوزارات والإدرارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، سارياً.

وختم الحمود تصريحه بالتأكيد بأن مخالفة قرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة وإصدار القرار الوزاري بتنفيذ قرار التشكيل يعتبر مخالفة للشكل وللمحل في القرار الإداري يرتب البطلان ، لذلك يتعين الإنتظار لحين التشكيل الوزراري الجديد أو إلغاء مجلس الوزراء لقراره القاضي بوقف التعيين في الوظائف القيادية.