وجه النائب عبدالله فهاد سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي بشأن الإدارة العامة للطيران المدني، ونص السؤال على ما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ صورة ضوئية من عقد الشركة المتخصصة في تفتيش المسافرين في مطار الكويت.
2 ـ من المسؤول المباشر في الإدارة العامة للطيران المدني عن هذه الشركة أثناء تأديتها عملها؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة.
3 ـ هل توجد شكاوى مقدمة على الشركة من الموظفين والمسافرين؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من الشكاوى ونتائج التحقيق.