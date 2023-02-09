

وجه النائب عبدالله فهاد سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي بشأن الإدارة العامة للطيران المدني، ونص السؤال على ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ صورة ضوئية من عقد الشركة المتخصصة في تفتيش المسافرين في مطار الكويت.



2 ـ من المسؤول المباشر في الإدارة العامة للطيران المدني عن هذه الشركة أثناء تأديتها عملها؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة.



3 ـ هل توجد شكاوى مقدمة على الشركة من الموظفين والمسافرين؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من الشكاوى ونتائج التحقيق.