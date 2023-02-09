

قدمت عضو المجلس البلدي م.شريفة الشلفان اقتراحا لوضع استراتيجية لإضاءة مدينة الكويت وشارع الخليج العربي.



وقالت الشلفان في اقتراحها: تشكل الإضاءة الليلية طابعا مميزا للمدينة تعزز من جمالها وترسخ صورة ذهنية متميزة عنها، وتسهم أيضا في حماية الأفراد وتعزيز الأمن العام من خلال إنارة الأماكن المخفية. وأثناء الاحتفالات تتميز المدن بتصاميم مختلفة من خلال الإضاءة التي تضفي البهجة والسرور على مرتاديها، وتحدث تغييرا ملموسا في الأماكن العامة.



وبما أن المادة 21 من قانون بلدية الكويت (2016/33) تنص في البند 4 على دور المجلس البلدي في تجميل المدن، ولما كانت البلاد تشهد سنويا مبادرات فردية مشكورة لإضاءة المباني والأماكن العامة خلال العيد الوطني وغيره من الأعياد، ولتعزيز هذه المبادرات للمساهمة في توحيد الطابع العام وتعزيز الهوية العمرانية، ولكون مدينة الكويت الواجهة الحضارية للبلاد وشارع الخليج يعتبر من أهم وأجمل شوارع الكويت، فإننا نقترح الآتي:



1 - وضع استراتيجية لإضاءة مدينة الكويت وشارع الخليج العربي تهدف إلى الآتي:



- خلق طابع مميز وإبراز معالم الدولة، على أن تشمل على سبيل المثال، لا الحصر، مباني الدولة الرسمية والمساجد والحدائق والأشجار والساحات العامة والشوارع الرئيسية والشواطئ العامة.



- سلامة الأفراد والأمن العام.



- الحد من ضوضاء الأنوار.



- الالتزام بمعايير الاستدامة والترشيد في استهلاك الطاقة.



- معايير تصميم اختيارية للربط بين المبادرين وملاك الأبراج وناطحات السحاب الراغبين في المشاركة.



- معايير تصميمية للإضاءة والمحتوى في المواسم والأعياد.



- معايير تقنية لمستوى الإضاءة للاستخدامات المختلفة.



2 - التنسيق مع ملاك الأبراج وناطحات السحاب.



3 - التنسيق مع وزارة الإعلام والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ووزارة الكهرباء والماء وشركة المشروعات السياحية وغيرها من الجهات المعنية.