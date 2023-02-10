وجه النائب عبدالله فهاد سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي، عن الجدول الزمني لتاريخ بداية ونهاية كل مرحلة في مشروع مدينة المطلاع، ونص السؤال على ما يلي:



يعد مشروع مدينة المطلاع المشروع الأضخم في تاريخ المؤسسة العامة للرعاية السكنية حيث تبلغ مساحة المشروع 10.200 هكتار وعدد الوحدات السكنية 28288 قسيمة سكنية بمساحة 400م2، ويخدم 370 ألف نسمة، ويحتوي على 12 ضاحية تتضمن محورا خدميا واستثماريا وتجاريا و445 مبنى عاما و145 حديقة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- الجدول الزمني لتاريخ بداية ونهاية كل مرحلة في مشروع مدينة المطلاع حسب الخطة المحددة؟



2- ما أسباب تأخير تسليم أوامر البناء في مشروع مدينة المطلاع السكني للمناطق n2 - n3 - n4 - n1؟ مع تزويدي بالمستندات المطلوبة.



3- ما الموعد المحدد لإنجاز البنية التحتية ومرافق مدينة المطلاع السكنية؟