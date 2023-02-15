أسامة دياب



قال السفير القطري لدى البلاد علي بن عبدالله آل محمود ان سفارة قطر لدى الكويت تحتفل باليوم الرياضي للدولة، والذي جرت العادة على الاحتفال به في يوم الثلاثاء الثاني من شهر فبراير من كل عام، والذي يصادف هذا العام الرابع عشر من فبراير.



وأضاف السفير القطري في تصريح صحافي ان بلاده كانت سباقة في اختيار يوم وطني للرياضة حيث تعتبر أول دولة خليجية تخصص يوما لممارسة الرياضة منذ عام 2011 بعد صدور القرار الأميري بالاحتفال السنوي بيوم الرياضة في قطر.



وتابع: اعتمدت قطر هذا اليوم عطلة رسمية تتعطل فيها الدوائر الحكومية وتتحول فيها الدولة إلى ساحة كبرى لممارسة الرياضة يتم فيها تشجيع الجميع، من كل الأعمار، على ممارسة الأنشطة والفعاليات الرياضية المختلفة التي تقيمها الجهات الحكومية والخاصة برفقة أفراد الأسرة والأصدقاء، حتى يستطيع الجميع المشاركة في فعاليات اليوم الرياضي للدولة.



وأضاف ترى دولة قطر أن الرياضة هي أسلوب ونمط حياة وتشجع المواطنين والمقيمين على اعتماد هذا النمط الصحي في حياتهم اليومية، لذا تهدف دولة قطر من هذا اليوم إلى توعية المواطنين والمقيمين بأهمية ممارسة الرياضة وحثهم على تغيير نظام حياتهم لتقليل المخاطر المرتبطة بأساليب الحياة غير الصحية. كما يمثل هذا اليوم فرصة للتقريب بين فئات المجتمع المختلفة وغرس القيم والمبادئ الأخلاقية التي تدعمها ممارسة الرياضة.



واختتم تصريحه قائلا: يسر السفارة وهي تحتفل بالنسخة الـ١٢ من هذه المناسبة تحت شعار «الخيار لك»، أن تنقل تجربة اليوم الرياضي إلى الكويت، وذلك في إطار حرص دولة قطر على تبادل التجارب والخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة، وتتمنى لكل المشاركين والحضور يوما رياضيا سعيدا وصحيا.