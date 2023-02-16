دعا الإعلامي الكويتي عمار تقي الاعلام المعاصر الى تقديم مادة جديدة للمشاهد العربي تواكب التطور التكنولوجي، مشددا على أهمية ما تطرق إليه رئيس القمة العالمية للحكومات المنعقدة في إمارة دبي محمد القرقاوي من ضرورة مواكبة الذكاء الاصطناعي.



وقال تقي، في تصريح لـ «كونا» على هامش القمة العالمية، إن الاعلام لا يقتصر على التلفاز فقط بل يشمل ايضا منصات التواصل الاجتماعي أو ما يسمى بالاعلام الجديد.



وذكر تقي ان «المشاهد العربي سابقا عندما كان يريد متابعة برامج حوارية يعمل على توقيت ساعته ويذهب للبيت لمتابعتها لكن مع وجود منصات التواصل الاجتماعي أصبح الموضوع مختلفا.. فأصبحنا نذهب للمشاهد العربي حيثما كان».



وعن التغير المناخي الذي نال حيزا كبيرا في القمة، أوضح تقي أن للاعلام دورا كبيرا في إبراز حجم المشكلة بصورتها الحقيقية والعمل على توعية المجتمع باتباع الارشادات لمنع تفاقمها.



ويشارك تقي في القمة العالمية للحكومات 2023 المقامة في دبي خلال الفترة من 13 الى 15 فبراير عبر جلسة بعنوان «الإعلام العربي بين التجديد والتقليد».