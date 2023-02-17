القعود: تطبيق اللوائح والقرارات الصادرة عن الهيئة العامة للغذاء والتغذية بما فيها العقوبات على المصانع والشركات المخالفة



أوصى المؤتمر الرابع للتغذية «سمنة الأطفال» بإنشاء لجنة عليا للوقاية من سمنة الأطفال والمراهقين والتداعيات الصحية المترتبة عليها، على أن تكون اجتماعاتها دورية وتحدد لها لوائح ومراجع تثبت قانونيتها في إصدار القرارات ذات الصلة.



وقالت مديرة إدارة التغذية والإطعام في وزارة الصحة رئيسة المؤتمر د.نوال القعود إن المؤتمر أوصى بضرورة إطلاق مبادرة لمكافحة سمنة الأطفال بالتعاون مع إدارة الصحة المدرسية لتشخيص الأطفال الذين يعانون من السمنة وتحويلهم إلى مراكز الرعاية الأولية لحمايتهم من مخاطرها في وقت مبكر.



وأضافت د.القعود أن المؤتمر الذي استمر لثلاثة أيام بالتعاون مع وزارة التربية، أكد ضرورة تطبيق لائحة المقاصف المدرسية واللوائح الصحية المتعلقة بالنظافة ونوعية الطعام المقدم للطلاب والطالبات.



وأشارت إلى التوصية بضرورة التعريف بدور عيادتي الطفل السليم واليافعين إلى جانب تخصيص فترة صباحية أسبوعية كنشاط صحي تغذوي ثقافي بالتعاون مع إدارة الصحة المدرسية لتقديم أنشطة وقائية.



وذكرت أن المؤتمر أكد أهمية تطبيق اللوائح والقرارات الصادرة عن الهيئة العامة للغذاء والتغذية بما فيها العقوبات على المصانع والشركات التي لا تتبع أو تطبق اللوائح ذات الصلة.



وتضمنت التوصيات إطلاق حملات بالتعاون مع وزارة الإعلام للتوعية من السمنة ومخاطرها وسبل مواجهتها، وذلك عبر الوسائل الحديثة للوصول إلى الفئات المستهدفة.



ودعت التوصيات إلى التعاون مع جامعة الكويت لنشر الدراسات والبحوث التي تساعد في تنمية المجتمع وحمايته من سمنة الأطفال ومشاكلها والاستعانة بالخريجين للمساعدة في الحملات الوقائية ونشر التوعية. ونوهت إلى ضرورة تفعيل توصيات منظمة الصحة العالمية والالتزام بتطبيق القوانين الدولية على المواد الغذائية المستوردة والمصانع المحلية وتحديدا فيما يخص خفض نسبة السكر والملح والدهون المتحولة.



كما تضمنت دعوة أصحاب العلاقة إلى مساعدة وتحفيز الأطفال والمراهقين على ممارسة رياضة المشي نظرا لفوائدها الصحية.