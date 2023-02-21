اختتمت الجمعية الكويتية لدعم المخترعين والابتكار سلسلة من ورش العمل والدورات المجانية التي غطت مختلف مجالات الابتكار وتنمية المهارات والتفكير الإبداعي وجوانب قانونية تتعلق ببراءات الاختراع.



وأكدت رئيسة لجنة «محركو الابتكار» في الجمعية لطيفة المطيري، أن الورش شهدت مشاركة واسعة وتفاعلا كبيرا على مدار ثلاثة أيام، وحاضر فيها مختصون وخبراء في مجالات الابتكار وتغذية العقل والطموح وتعزيز الثقة بالنفس والوعي، إضافة إلى الجوانب القانونية المتعلقة ببراءات الاختراع.



وأوضحت المطيري أن الورش والدورات كانت كالتالي: «براءة الاختراع والحماية الفكرية»، وقدمتها المحامية جيهان البلوشي، «نسختك الذهبية» وقدمها المستشار والمدرب في التطوير الشخصي والتأثير مرزوق السعيد، «القيادة الفعالة» وقدمها المدرب في القيادة والتأثير المهندس محمد الكندري، «رحلة إلى الذات» وقدمتها المدربة المعتمدة والباحثة النفسية زينب أبو جبارة، «المعلم الملهم» وقدمتها المعلمة والمدربة المعتمدة أبرار العنزي، و«التفكير الإبداعي وقوانين النجاح» التي قدمتها المتحدثة التحفيزية نورا البرنس.



وأشارت إلى أن الورش والدورات أتت ضمن البرنامج الذي أعدته الجمعية لتمكين المشاركين من تطوير مهاراتهم وتعزيز ثقافتهم في مجال الإبداع والابتكار، معلنة عن تنظيم ورش ودورات مستقبلا نظرا للنجاح والمشاركة الكبيرة في تلك الفعاليات.



وأشادت المطيري باسم الجمعية بتعاون ودعم المعهد العربي للتخطيط لأنشطة الجمعية واحتضان الورش والدورات.