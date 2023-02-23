حان دور ميلانو، بعد نيويورك ولندن، لعرض تشكيلات الأزياء النسائية لخريف وشتاء 2023-2024 من 21 إلى 27 فبراير وسط تفاؤل حذر بعدما بلغت المبيعات عام 2022 مستوى قياسيا.

ويتضمن برنامج أسبوع ميلانو للموضة 59 عرضا أولها الأربعاء لـ«فندي» و«روبرتو كافالي» و«إيترو»، إلى جانب أكثر من 70 إعلانا عن تشكيلات، ويتخلله نحو 29 نشاطا ثقافيا واجتماعيا. وتترافق عروض الأزياء خلال الأسبوع مع افتتاح معارض فنية، أحدها لمصور الفيديو الأميركي بيل فيولا في «بالاتسو رياليه»، وآخر للمصور الفوتوغرافي الفرنسي غي بوردان في «سيلوس أرماني».

وتقيم دار «دولتشه إيه غابانا» أمسية بمناسبة معرض بعنوان «تشاو كيم» عن كيم كارديشيان، يفترض أن تكون سيدة الأعمال ونجمة تلفزيون الواقع موجودة فيها، لكن حضورها لم يتأكد إلا في اللحظة الأخيرة.

وتعرض اليوم الخميس في مقر «برادا» تشكيلة الدار الجديدة بتوقيع ميوتشا برادا وراف سيمونز، ثم تقام عروض لكل من «ميزون مارجيلا» و«إمبوريو أرماني» على مسرح مقرها، وأخيرا «موسكينو».