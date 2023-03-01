

قدم النواب د.حسن جوهر وعبدالله الأنبعي ومهلهل المضف ومهند الساير وعبدالله المضف اقتراحا جاء نصه كالتالي: لما كانت الطرق الرئيسية السريعة والشوارع الرئيسية والفرعية تعاني من مشاكل سوء التنفيذ وتطاير الحصى والتشققات الأرضية والحفر على امتداد جميع المحافظات والمناطق في دولة الكويت، وفي مناظر غير حضارية لا تليق بسمعة ومكانة البلاد في مجال الريادة في الانشاءات والبنية التحتية، خصوصا مع تنوع الشركات المنفذة لهذه الأعمال. ولما كان استمرار هذه المشاكل يتسبب في تعطيل حركة وسلامة السير وإلحاق الاضرار الجسيمة بالممتلكات العامة والمركبات الخاصة وببشاعة لا تعكس ابسط قواعد العمل المهني وجودة التنفيذ بعد تجربة تصل مدتها قرابة القرن من الزمن على تدشين طرق سير المركبات وخبرة تراكمية جديرة بالتطور والارتقاء وليس بالشكل السلبي الذي تشهده دولة الكويت في السنوات الأخيرة. ولما كانت الشركات المنفذة مسؤولة مسؤولية كاملة عن سوء الأعمال والصيانة اللازمة لها والتي يفترض أن تكون المرجعية الأولى لسمعتها وجدارتها بتنفيذ أي مشاريع مستقبلية من الحزينة العامة للدولة، إضافة إلى مبدأ الشفافية والمحاسبة التي تقع علي عاتق وزارة الاشغال العامة والهيئة العامة للطرق، لذا فإننا نتقدم بالاقتراح برغبة التالي: قيام وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق بوضع لوحات إعلانية بارزة تحمل اسم الشركات المنفذة ورئيس مجلس إدارتها ومهندس المشروع مع صور واضحة للحفر والتشققات الارضية على مواقع المناطق التالفة في الطرق السريعة والطرقات والشوارع الرئيسية والداخلية وذلك على نفقة تلك الشركات تحميلا لها لمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وفي مبادرة تعكس روح الإصلاح الإداري وردع تكرار مثل هذه المشاكل.