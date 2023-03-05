ما عدد الصيادلة العاملين في الميدان وسبب تغيير الأدوية بشكل مفاجئ ؟

ما نسبة الإنجاز في الحزمة الأولى لمشروع المطار (2 TERMINAL)؟

ما شروط الاختيار وآلية تكليف مدير الجامعة بالإنابة بعد استقالة السابق ؟

ما أسباب تأخير إصدار أذونات البناء في مدينة المطلاع السكنية ؟



وجه النائب أسامة الزيد 11 سؤالا إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، ووزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز، ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي، ووزير التربية ووزير التعليم العالي د.حمد العدواني، ووزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله، ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، ووزير الصحة د.أحمد العوضي.



3 أسئلة إلى وزير المالية



السؤال الأول



أطلب إفادتي وتزويدي بالآتي مشفوعا بالمستندات:



(1) كم يبلغ إجمالي قروض المواطنين من دون الفوائد من البنوك (قروض الأفراد مقابل الرواتب الشهرية)؟



(2) ما آلية حساب تكلفة شراء الحكومة لقروض المواطنين الأفراد مقابل الرواتب الشهرية؟



(3) ما النتائج بالإيجابية والسلبية بشأن شراء قروض المواطنين على البنوك؟



(4) هل أجريت دراسة على أثر شراء قروض المواطنين وتوفر السيولة المالية لدى المواطنين على العجلة التجارية في السوق المحلي؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فنطلب تزويدي بنتائج الدراسة واسم الجهة التي أعدتها.



(5) كم يبلغ إجمالي الودائع لدى البنوك؟ نطلب تزويدي بتفاصيل الودائع.



(6) كم يبلغ إجمالي المدفوعات السنوية للبنوك؟ نطلب تزويدي بالتفاصيل.



(7) كم يبلغ إجمالي الإيرادات السنوية للبنوك؟ نطلب تزويدي بالتفاصيل.



(8) كم يبلغ إجمالي تغطية الفوائد السنوية للبنوك؟ نطلب تزويدي بالتفاصيل.



(9) كم يبلغ حجم القروض مقابل الودائع في البنوك؟ نطلب تزويدي بالتفاصيل.



السؤال الثاني



أطلب إفادتي وتزويدي بالآتي مشفوعا بالمستندات:



(1) هل انخفض سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار الأميركي خلال السنوات الخمس الأخيرة؟ إن كانت الإجابة بالإيجاب، فإنني أطلب تزويدي بالأسباب مع ذكر التفاصيل والإحصائيات والأرقام والنسبة



(2) هل يوجد تصنيف عالمي للعملات؟ إن كانت الإجابة بالإيجاب فإنني أطلب بيان جهة التصنيف وذكر تصنيف الدينار الكويتي مع الأسباب، وما الإجراءات التي تتخذها الجهات المعنية ذات الصلة لتحسين تصنيف الدينار الكويتي؟



(3) ما سبب تفاوت أسعار الفائدة بين بنك الكويت المركزي والفيدرالي الأميركي؟



(4) هل توجد دراسة للسنوات الخمس المقبلة حول معدلات التضخم المتوقعة في الكويت؟ إن كانت الإجابة بالإيجاب فإنني أطلب تزويدي بتفاصيل الدراسة.



(5) ما آلية حساب قوة الدينار الكويتي؟ وما سعر الصرف الفعلي للدينار الكويتي؟



(6) حركة الودائع بالدينار الكويتي وبالعملات الأخرى خلال السنوات الخمس الأخيرة.



(7) ما أسعار الصرف الفعلية للدينار الكويتي مقابل الدولار الأميركي والعملات التي لها علاقة تجارية مع الكويت لآخر خمس سنوات؟



(8) ما أثر سعر الفائدة على حركة الودائع بالدولار الأميركي والدينار الكويتي؟



السؤال الثالث



أطلب إفادتي وتزويدي بالآتي:



(1) هل تسلمت الكويت الفوائد المستحقة على الودائع الكويتية المقدرة بقيمة (٤) مليارات دولار أميركي في بنك مصر المركزي؟ وهل وردت للخزانة العامة؟ (مع توضيح التفاصيل)



(2) هل تمتلك الهيئة العامة للاستثمار حصة في شركة TICG للاستشارات بالتعاون مع (أوليفر ويمن)؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فإنني أطلب توضيح حصة الملكية وما سبب اللجوء إلى شركات استشارات أخرى؟



(3) ما دور إدارة المخاطر في الهيئة العامة للاستثمار؟



(4) ما فائدة التعاقد مع شركات الاستشارات العالمية؟



(5) ما سبب صعوبة التكهن بالمخاطر في الاقتصاد المصري كما ورد في إجابتكم عن سؤالنا سابقا؟



سؤالان إلى وزير الصحة



وشملت أسئلة النائب أسامة الزيد سؤالين لوزير الصحة الأول بخصوص قرار وزاري رقم (372) لسنة 2022 تم فيه تحويل أدوية عديدة ومهمة إلى أدوية قرار، فهل هذا يعني أنها أدوية ستصبح فقط للكويتيين أو الأجانب الذين يعملون في وزارة الصحة وهذا يجعل صحة الكثير من الأجانب في خطر وبخاصة الأطفال فمثلا تحويل دواء مثل كيبرا للصرع إلى دواء قرار هل سيجعل مرضى الصرع الأجانب غير قادرين على تلقي العلاج الذين كانوا عليه ما يعني مخاطرة بحياتهم تحويل الأدوية إلى أدوية قرار هل يعني أنها أدوية لن تتاح للكويتيين في حالات الطوارئ وبالتالي عند حاجة الكويتي لأدوية مثل أدوية الضغط أو السكر أو الكوليسترول المذكورة فهل لن يستطيع الحصول على الأدوية المذكورة في القرار لأنها تغيرت إلى أدوية قرار، المرأة الكويتية الحامل التي تحتاج الطوارئ لتثبيت الحمل بأدوية مثل دوفاستون وبريمولوت ديبوت فإن إيقاف هذه الأدوية بحجة أنها أدوية قرار هل سيجعلها غير متاحة وفق وصفة طوارئ لذلك من الواضح جدا أن هذه الأدوية والتي كثيرا منها غير مكلفة تحولت إلى أدوية قرار، لأنها تثير شبهة نقص حاد هل جعل وزارة الصحة تفضل الأدوية على سلامة المرضى، لذا أطلب إفادتي وتزويدي بالآتي مشفوعا بالمستندات:



(1) ما أسباب هذا القرار؟ وما الدراسة التي بني عليها القرار؟



(2) ما مؤهلات وخبرات اللجنة المعنية التي أقرت هذا القرار؟



(3)عدد الصيادلة العاملين في الميدان ويعملون أعضاء في اللجنة المعنية.



(4) هل كان لجمعية الصيدلية دور ورأي في مثل هذا القرار؟



(5) ما سبب تغيير الأدوية بشكل مفاجئ لأدوية قرار؟



(6) لماذا لم يكن القرار بأجل حتى يتسنى للعاملين أخذ احتياطاتهم بتغيير الأدوية ووضع الخطط الدوائية العلاجية البديلة المناسبة؟



وجاء السؤال الثاني لوزير الصحة حول مركز شيخان الفارسي التخصصي لأمراض الروماتيزم كمرفق طبي مهم لعدد كبير من المراجعين في الكويت، حيث تشير أكثر من دراسة إلى إصابة أكثر من ثلث سكان الكويت بالروماتيزم، لذا أطلب إفادتي وتزويدي بالآتي مشفوعا بالمستندات:



(1) ما أسباب إغلاق مركز شيخان الفارسي التخصصي لأمراض الروماتيزم؟



(2) هل يوجد موعد محدد لإعادة افتتاح المركز؟



سؤال إلى وزير التعليم العالي



ووجه الزيد سؤالا إلى وزير التربية والتعليم العالي جاء فيه: أولت الدولة للتعليم بشكل عام والتعليم العالي بشكل خاص أهمية كبرى، إذ به يكون تقدم الجامعة وإشباع احتياجاتها، فالتعليم وثيق الصلة بالتنمية في مختلف جوانبها، لذا كانت الدولة ومازالت تسعى لإزالة العوائق التي تحول دون تطوره والارتقاء به، فالارتقاء بالدولة لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال الارتقاء بالفرد، وهذا لا يكون إلا من خلال دعم المؤسسات التعليمية وتشجيعها على التميز والحد من الصعوبات التي تواجهها من كل النواحي التشريعية أو العملية أو العلمية أو المالية أو الإدارية، ونظرا لصدور أكثر من 12 قرارا من مدير الجامعة بالتكليف بإنهاء تكليف نواب المدير والأمين العام لجامعة الكويت وعمداء الكليات المكلفين، لذا أطلب إفادتي وتزويدي بالآتي مشفوعا بالمستندات:



(1) شروط الاختيار وآليته التي اتبعت عند تكليف مدير جامعة الكويت بالإنابة بعد استقالة المدير السابق أخيرا، وهل يوجد نص أو نصوص في القانون رقم (76) لسنة 2019 شأن الجامعات الحكومية أو لائحته التنفيذية أو أي من قرارات مجلس الجامعات الحكومية ذات الشأن يحدد أو يؤيد تلك الشروط والآلية؟ وهل تمت المفاضلة بين أكثر من شخص مرشح وفق تلك الشروط الموضوعية والآلية المتبعة للتكليف بالإنابة؟ مع تزويدي بأسماء المرشحين الآخرين لذلك التكليف ممن تنطبق عليهم الشروط.



(2) هل كانت هناك أي شكوى أو شكاوى إدارية (سواء كانت في شأن عدم العدالة أو الازدواجية في تطبيق معايير العمل أو غيرها) أو أكاديمية (سواء كانت بشأن الترقيات أو غيرها) ضد مديرة جامعة الكويت بالإنابة أثناء توليها منصب عميد لإحدى كليات جامعة الكويت؟ وهل كلفت مدير جامعة الكويت وفقا لمعايير مفاضلة واضحة أو لخبرة مطلوبة لشغل الوظيفة أو بناء على إنجازات وخبرات إدارية سابقة؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من السيرة الذاتية المحدثة لها، وبيان تلك الإنجازات ذات العلاقة.



(3) هل شاركت مديرة الجامعة بالتكليف في ضم كلية الصحة العامة إلى كلية العلوم الطبية المساعدة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فإنني أطلب تزويدي بالمبررات والسند القانوني لذلك.



(4) هل أنهي تكليف بعض القياديين في جامعة الكويت من دون تكليف البديل على الفور أو تكليف بديل بدرجة علمية أقل؟ وما المسوغ القانوني لذلك؟ مع بيان أسباب إنهاء كل تكليف خلال أيام فقط من تسلم المنصب بالإنابة من دون إجراء تقييم للمكلفين السابقين قبل إنهاء تكليفهم.



(5) هل أنهيت جميع التكليفات والتعيينات التي تمت من مدير جامعة الكويت السابق؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من جميع القرارات الصادرة من تاريخ تكليف مدير الجامعة بالإنابة حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



(6) ما أسباب إصدار أكثر من (12) قرارا بإنهاء تكليف نواب المدير وأمين عام جامعة الكويت وعمداء الكليات المكلفين؟ وما السند القانوني لذلك؟ مع تزويدي باللوائح والمعايير العلمية والموضوعية والنصوص القانونية المؤيدة لتلك القرارات.



(7) هل أخذ في الاعتبار مراعاة وتطبيق نصوص ومواد القانون رقم (76) لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية عند إصدار قرارات التكليف كافة؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من كل قرار (تكليف) والسند القانوني له.



سؤال إلى وزير الخارجية



وتوجه الزيد بالسؤال التالي إلى وزير الخارجية: أصبح تغير المناخ قضية محورية في العالم لها ارتباطات اقتصادية وسياسية واجتماعية، والدول الفاعلة في المنظمات الدولية وقعت اتفاقيات مرتبطة بالتغير المناخي، وعينت بعثات ديبلوماسية خاصة بقضية تغير المناخ لتمثيلها في المنظمات الدولية، لذا أطلب إفادتي وتزويدي بالآتي:



- هل جرى تعيين بعثة ديبلوماسية خاصة في المنظمات الدولية لتمثيل الكويت في قضايا المناخ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فإنني أطلب تزويدي بآلية اختيار أعضاء البعثة وتخصصاتهم وخبراتهم، وإذا كانت الإجابة النفي فما توجه وزارة الخارجية تجاه تعيين بعثة خاصة تمثل الكويت في قضايا المناخ نظرا لما تمثله قضية المناخ من أهمية تجاه مصالح الدول المصدرة للنفط؟ وهل نسقت الوزارة مع الجهات المعنية ذات الصلة؟



سؤال إلى وزير شؤون الإسكان والتطوير العمراني



وسأل النائب أسامة الزيد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي: نظرا لتأخر إصدار أذونات البناء للضواحي (n4-n3-n2-n1) في مدينة المطلاع وما يترتب عليه من زيادة معاناة المواطنين منتظري السكن، فإنني أطلب إفادتي وتزويدي بالآتي:



(1) ما أسباب تأخير إصدار أذونات البناء؟



(2) ما الموعد المحدد لإصدار أذونات البناء؟



(3) هل لدى بنك الائتمان القدرة على تغطية قروض البناء لهذه الضواحي؟



سؤال إلى وزير العدل



وتوجه الزيد إلى وزير العدل بسؤال جاء فيه: أطلب إفادتي وتزويدي بالآتي مشفوعا بالمستندات:



(1) كم عدد القضاة والمستشارين غير الكويتيين العاملين في محاكم الكويت؟



(2) كم عدد القضاة والمستشارين الكويتيين العاملين في محاكم الكويت؟



(3) كم عدد وكلاء النيابة غير الكويتيين؟



(4) كم عدد وكلاء النيابة الكويتيين؟



(5) ما آلية وإجراءات قبول وكلاء النيابة؟



(6) كم عدد المقبولين سنويا في النيابة العامة؟



(7) هل عدد القبول السنوي في النيابة العامة كاف لتكويت القضاء؟



(8) هل توجد خطة لتكويت القضاء؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فإنني أطلب تزويدي بالتفاصيل مع الجدول الزمني وآلية تكويت القضاء.



سؤال إلى وزيرة الأشغال العامة



وسأل الزيد وزيرة الأشغال: يعد مشروع مبنى الركاب (2 TERMINAL) بمطار الكويت الدولي والمدرج في ميزانية وزارة الأشغال العامة منذ السنة المالية 2009 /2008من الأولويات التنموية لما يشكله من نقلة نوعية في البنية التحتية في مجال النقل الجوي، لجعل مطار الكويت الدولي محورا يستقطب المسافرين حول العالم، والذي نفذ على 3 حزم، لذا أطلب إفادتي وتزويدي بالآتي مشفوعا بالمستندات:



(1) ما نسبة الإنجاز في الحزمة الأولى للمشروع؟ وما تأثيرها على إنجاز الحزم المتبقية؟ وما الإجراءات المتخذة لتلافي التأخير في الجدول الزمني للمشروع؟ وما التكلفة المالية المحتملة في حال التأخير؟



(2) كم نسبة الإنجاز في الحزمة الثانية للمشروع؟ وما تأثيرها على إنجاز الحزمة الثالثة؟ وما الإجراءات المتخذة لتلافي التأخير في الجدول الزمني للمشروع؟ وما التكلفة المالية المحتملة في حال التأخير؟



(3) ما سبب تأخر ترسية الحزمة الثالثة للمشروع؟ وهل نقلت المبالغ المخصصة للحزمة الثالثة إلى مشاريع أخرى؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فإنني أطلب بيان الأسباب، مع تزويدي بموافقات ديوان المحاسبة.



(4) ما التوصيات التي طبقتها وزارة الأشغال العامة والواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق لمشروع توسعة مبنى الركاب (2 TERMINAL)؟



(5) ما سبب تأخر المباشرة بتنفيذ المناقصة رقم (2018/23) بشأن إنشاء وإنجاز وصيانة وتأثيث الحزمة رقم (3) لمواقف وممرات الطائرات والمباني الخدمية لمطار الكويت الدولي (T2)؟ وما الأثر المترتب على تأخر الاستفادة من المشروع وتشغيله؟ وكم عدد الشركات المؤهلة لتنفيذ المشروع؟



(6) كم القيمة التقديرية للمشروع؟ وكم القيمة الفعلية لإنجاز المشروع؟ مع توضيح الأسباب، وما المبلغ المتوقع صرفه إلى حين إنجاز جميع الحزم وتشغيل المطار بشكل كامل؟



(7) مــا التصنيــــف المستهدف المشروع المطار؟ وما التصنيف المتوقع لمشروع المطار؟ مع توضيح الأسباب -إن وجدت-.



(8) هل قدمت دراسة جدوى اقتصادية لمشروع مطار الكويت الدولي (T2)؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فإنني أطلب تزويدي بصورة ضوئية منها.



(9) ما سبب عدم تنفيذ مشروع مطار الكويت الدولي (T2) وفق قانون تشجيع الاستثمار المباشر؟



(10) عدد الأوامر التغييرية التي صدرت لتنفيذ المشروع، وإجمالي تكلفتها.



(11) ما المشاكل التي واجهت الشركة في تنفيذ المشروع؟



(12) ما الآلية الفعلية لتسليم الدفعات المالية إلى الشركة المنفذة للمشروع؟ وما تأثيرها على سرعة إنجازه؟



(13) هل درس المشروع من قبل المختصين في الإدارة العامة للطيران المدني؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فإنني أطلب تزويدي بصورة ضوئية من الدراسة.



(14) هل يشكل مشروع مطار الكويت الدولي في الإنشاء مشكلة للطائرات عند الهبوط بسبب الخرسانة المسلحة وتحديدا ما يسمى (CROSSWIND LANDING)؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فإنني أطلب تزويدي بالإجراءات التي يمكنها معالجة أسباب هذه المشكلة.



(15) الطاقة الاستيعابية الفعلية التي سيصل لها مشروع مطار الكويت الدولي (T2).



(16) عدد فرص العمل المتوقعة من مشروع مطار الكويت الدولي (T2).



سؤال إلى وزير التجارة



وتوجه الزيد إلى وزير التجارة بسؤال جاء فيه: فيما يخص عقود القسائم الصناعية المنتجة والتي جددت قبل انتهاء المدة بفترة غير محددة، أطلب إفادتي وتزويدي بالآتي مشفوعا بالمستندات:



(1) ما العقود التي تم تجديدها؟ مع ذكر جميع التفاصيل.



(2) ما تاريخ انتهاء كل عقد قبل التجديد؟ وما مدة التجديد؟



(3) ما الأنشطة التي تنفذ على كل قسيمة صناعية؟



(4) هل غيرت القيمة الإيجارية؟



(5) ما إجراءات الجهات المعنية ذات الصلة في حال تغيير سعر المتر في اللائحة؟



(6) ما العقود ذات الطبيعة الخاصة؟



(7) ما البنية التحتية التي أنشئت؟



(8) ما مدة التمديد بعد انتهاء العشرين سنة؟



(9) هل هناك خطة لدى الوزارة لإعادة طرح مجموعة من العقود الحالية بمزايدات جديدة لزيادة إيرادات الدولة واستغلال الأراضي؟