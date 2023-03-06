

أعلنت رئيسة شبكة الشرق الأوسط للمخترعات والمبتكرات وريادة الأعمال «مي وان» الشيخة نبيلة سلمان الحمود عن إطلاق النسخة الرقمية للتحكيم لجائزة ابتكار وبدء التسجيل في جائزة «مي وان» في موسمها الثالث للنساء بدءا من سن 18 سنة فما فوق على مستوى الوطن العربي بمشاركة 25 دولة.



وقالت إن الجائزة تمنح ثلاث جوائز للفائزات، المركز الذهبي 5 آلاف دولار، والمركز الفضي 3 آلاف دولار، والمركز البرونزي ألفي دولار، فضلا عن منح الفائزات فرصة الترشح لجائزة الشبكة العالمية للمخترعات والمبتكرات «جلوبل وان» في لندن، لافتة الى ان التسجيل والمشاركة عن طريق الموقع الإلكتروني www.mewiin.org/register.



وأشارت الى أن مجالات المنافسة تشمل الاختراع والابتكار في جميع المجالات العلمية والبحث العلمي والنسيج والموضة والفن والأعمال الحرفية والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والعناية بالصحة والتجميل وريادة الأعمال والغذاء والتصميم.



وأوضحت أن شبكة «مي وان» تركز على تشجيع مجتمع المعرفة والبحث العلمي والابتكار والاختراع، وتمكين النساء من المعرفة، وتعزيز دورهن في الابتكار وريادة الأعمال، والتشجيع على الدفع بمشاركة المخترعات والمبتكرات في نظم الابتكار، لافتة الى أن المرأة العربية لعبت دورا حيويا في تطوير البحث العلمي والابتكار في جميع أنحاء الشرق الأوسط.



وأشارت الشيخة نبيلة الصباح الى الحاجة للمزيد من العمل من أجل تمكين المرأة والفتاة العربية ورفع درجة وعيها في مجال الابتكار والإبداع، والبحث في سبل ووسائل تشجيع ابتكار المرأة العربية والسعي من أجل تذليل أي عوائق تحول دون إدماجها بشكل كامل في منظومة الابتكار والاختراع والبحث العلمي في جميع الدول العربية.



وأكدت أن إسهامات مبرة السعد في تعزيز أطر البحث العلمي وصقل مهارات التفكير الإبداعي، من خلال التعاون المثمر والشراكة المجتمعية العلمية والبحثية مع الشبكة العالمية للمخترعات والمبتكرات «جلوبل وان»، جاءت بأهداف تصب في دعم وتطوير مهارات التفكير العلمي لدى النساء وصقل مواهبهن.



وأكدت أن الجائزة التي تعد بمنزلة نافذة للمرأة العربية للوصول الى العالمية نجحت في تحقيق أهدافها المتمثلة في تقديم حلول تربوية علمية وإبداعية لمجابهة التحديات التي تواجه المعنيين بالتنمية.