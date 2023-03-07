أسامة دياب



أكد السفير النيبالي لدى البلاد دورغا براساد بهانداري، أن نيبال «ستكون الوجهة الأكثر جاذبية وحيوية للكويتيين الذين يبحثون عن وجهة سياحية آمنة ورائعة»، مشيرا إلى أن «السفارة تقدم تأشيرة دخول للزوار في وقت قصير، كما أنه يمكن للكويتيين ومعظم المقيمين الحصول على التأشيرة عند وصولهم إلى مطـــار كاتماندو أو أي نقاط دخول أخرى».



كلام بهانداري جاء خلال عرض تقديمي بعنوان «نيبال: الطبيعة والثقافة والمغامرة» حضرها الوزير المفوض بإدارة آسيا في وزارة الخارجية خالد الياسين وبمشاركة وكلاء السفر ومنظمي الرحلات السياحية وممثلي وسائل الإعلام.



وقدم بهانداري صورة مفصلة عن الوجهات السياحية الرئيسيـــة في بــــلاده، إضافـــة إلى الأنشطة الأخرى التي تشمل الطبيعة والثقافة والمغامرات.



وقال: «يمكن للسياحة أن تساهم في تعزيز التواصل بين الناس وتفتح طريقا جديدا لتنويع العلاقات في مجالات أخرى مثل التجارة والاستثمار والتوظيف والرياضة وغيرها».



وأضاف أن «الربط بين نيبال والكويت من خلال الرحلات المباشرة يعد ميزة إضافية للسفر إلى نيبال بطريقة سهلة ومريحة».



وقدم السفير النيبالي «خالص الشكر للخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة على تشغيل الرحلات المباشرة بين نيبال والكويت».