اختير معيد بعثة كلية الطب في جامعة دورهام بالمملكة المتحدة الباحث محمد عبدالرحمن الأنصاري ضمن أفضل 300 طالب دكتوراه من بين أكثر من 40 جامعة من أفضل الجامعات ضمن منظمة «كونسبشن أكس» التي تدعم الطلبة المتفوقين وأصحاب الأبحاث المتميزة سنويا بقيمة



47 مليون جنيه إسترليني في برنامج مدته 9 أشهر لتعزيز القدرات البحثية والتطبيقية لدعم مواهبهم. وقد تم اختيار طالبين من جامعة دورهام بقسم العلوم الطبية والبيولوجية هما محمد الأنصاري وكيان أورين بعد ترشيح وتشجيع إدارة المشاريع البحثية في جامعة دورهام من قبل مدير الإدارة باول ستافورد.



وقد حصل د.الأنصاري على هذا الاختيار أثناء دراسته الدكتوراه بعد تقديمه البحث الأول الذي سجلته جامعة الكويت كبراءة اختراع، ويعد من أول العلاجات الكويتية الحاصلة على براءة اختراع عن طريق مكتب نائب مدير الجامعة للأبحاث، والتي يتم إنتاجها واستخدامها عالميا ومسجلة في هيئة الغذاء والدواء السعودية وفي دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.



هذا، ويعمل الأنصاري الآن على اكتشافه الجديد فيما يتعلق بمواد بيولوجية لديها القدرة على حفظ العمليات الحيوية في الخلية، ليتم استخدام هذه العائلة من المواد في العلاجات البيولوجية.