

سماح جمال



يشارك الفنان محمد العلوي في بطولة مسلسل «آدم وحواء»، والعمل من تأليف علي شمس، وإخراج حسين الحليبي وأحمد الفردان، وإخراج رزاق الموسوي، ويشاركه البطولة ميساء مغربي، هدى الخطيب، محمـد صفــر، محمــد المسلم، ريم ارحمه، شيماء رحيمي، فيّ فؤاد، سعاد علي، إبراهيم الزدجالي، فيّ عبدالله ونخبة من الفنانين البحرينيين.



وأشار العلوي إلى أن المسلسل يدور في إطار اجتماعي رومانسي، وتتقاطع الخطوط الدرامية للشخصيات من خلال مكان عملنا وهو المستشفى كون أغلبنا أطباء.



أما عن الدور الذي يقدمه، فقال: الدور جديد وتوجد فيه تقلبات بالشخصية من خلال خطوط العمل الدرامية التي أتمنى أن تنال رضا الجمهور، خاصة أن الطرح الذي نقدمه من خلال العمل جديد بعيد عن ما قدم من قبل كونه تناول القضايا الواقعية للحياة الزوجية والمواقف والقضايا التي يمر فيها الأزواج.



وأكد العلوي أن قراره السابق باشتراط البطولة للموافقة على المشاركة في الأعمال لم يعد يشترطه كما قبل، وأوضح: وصلت إلى مرحلة بات اسمي يرشح للبطولة من قبل الكتاب والمخرجين من دون أن أطلب ذلك.



وحول تجربة عمله مع الفنانة ميساء مغربي، قال: هي فنانة ملهمة ورائعة وتحب عملها بصورة كبيرة والعمل معها كان تجربة مميزة، وشخصياً أعتبر أنني كسبت زميلة على المستويين الفني والإنساني.



وكشف العلوي عن أن حبه للمسرح خاصة مسرح الأطفال كبير، ولكنه سيبتعد عن المسرح هذا الموسم.