قالت الرابطة الكويتية لأمراض الكلى إن هناك 2400 مريض غسيل كلى في الكويت (بزيادة 2% على العام الماضي) منهم 54% من الرجال، 88% منهم يعتمدون على غسيل الكلى عبر الدم.



وقال رئيس الرابطة ورئيس وحدة الكلى بالمستشفى الأميري د.أنس اليوسف لـ «كونا» بمناسبة اليوم العالمي للكلى الذي يصادف اليوم إن عدد عمليات زراعة الكلى العام الماضي بلغ 99 حالة تمت بمركز «حامد العيسى» لزراعة الأعضاء.



وأضاف اليوسف أن ارتفاع حالات زراعة الكلى يبين مدى جاهزية المركز وكفاءته العالية، موضحا أنه لايزال هناك أكثر من 400 مريض على قائمة الانتظار لزراعة الكلى.



وأوضح أن الإحصاءات العالمية تشير إلى وجود 850 مليون مريض كلى حول العالم ما يجعلها أكثر الأمراض شيوعا خصوصا في أمراض قصور الكلى المزمن إذ تتراوح نسبة المصابين به عالميا ما بين 10 و15% لدى البالغين.



وبين أن نسب الإصابة به تختلف بحسب المناطق الجغرافية ويعود سبب انتشاره لكونه مرضا صامتا في بداياته من دون أي أعراض واضحة إلى أن يتم تشخيصه عبر الفحوصات المخبرية.



وذكر ان انتشار أمراض الكلى عالميا يتطلب تضافر الجهود للحد من تفشيها وتقليل عوامل خطورتها وذلك عن طريق المحافظة على مستوى السكر في الدم بصورة معتدلــة والسيطرة على ضغــط الدم والمحافظــة على وزن مثالي عبر ممارسة الرياضة والالتزام بنظام غذائي صحي والامتناع عن التدخين وعدم الإفراط بتناول مسكنات الألم.



وأكد اليوسف أهمية الفحوصات الدوريــــة وتحديدا لمن يحمل أحد العوامل التي قد تؤدي إلى أمراض الكلى مثــل السكر وارتفاع ضغط الدم وكذلك ممن لديهم تاريخ عائلي بأمراض الكلى، مشيرا إلى أن أهم طرق العلاج تتمثل في التشخيص المبكر.



ولفت إلى أن اليوم العالمي لأمراض الكلى يقام هذا العام تحت شعار (صحة الكلى للجميع - الاستعداد لما هو غير متوقع ودعم الفئات الأضعف)، مشيرا إلى أن الرابطة ستقيم احتفالية السبت المقبل بمجمع الأفنيوز من خلال مقر توعوي يضم نخبة من أطباء الكلى واختصاصيي التغذية إلى جانب نشر مواد تثقيفية وعلمية للجمهور وذلك من 10 صباحا حتى 10 مساء.



وذكر أنه سيتم تنظيم فعالية أخرى على مستوى علمي بمحاضرات طبية يلقيها البروفيسور براد روفن من الولايات المتحدة الأميركية للتعريف بآخر المستجدات والعلاجات.