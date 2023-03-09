لا يوجد عندي أعداء وعلاقتي بالجميع مبنية على الاحترام

البعض على «السوشيال ميديا» يتصيدون في الماء العكر..!



عبدالحميد الخطيب



أعرب الفنان القدير جاسم النبهان عن استيائه الشديد من الأحاديث التي تدور في «السوشيال ميديا» حول حياته الشخصية وزواجه من سيدة مغربية ووجود ابن له منها، رافضا أي تعليقات سلبية وجهت الى زوجته، وقال في تصريح لـ «الأنباء»: أنا الآن خارج الكويت في إجازة خاصة، وعند عودتي إلى الكويت سأجتمع بالمحامين لبحث اللجوء إلى القضاء لردع هؤلاء من مروجي الإشاعات الذين يتعرضون لحياة الآخرين حتى لا يتكرر الأمر معي ومع غيري.



وتابع الفنان القدير: هل يقبل هؤلاء أن يتعرض أحد لأهلهم؟ لا أعتقد ذلك، وما لا تقبله على أهلك لا تقبله على أهل غيرك، فكل قول أو فعل لنا سيحاسبنا عليه الله عز وجل، لذا يجب ان يكون مستخدمو «السوشيال ميديا» لديهم وعي بهذا الجانب وان يستخدموها بطريقة إيجابية لا تسبب الأذى للآخرين.



وختم النبهان تصريحه لـ «الأنباء»، قائلا: لا يوجد عندي أي أعداء لأقول ان هناك من يتتبع حياتي الشخصية، فأنا علاقتي مع الجميع كبيرا وصغيرا مبنية على الحب والمودة والاحترام المتبادل، لكن هناك البعض على «السوشيال ميديا» يتصيدون في الماء العكر.



وكان الفنان القدير جاسم النبهان قد خرج عن صمته بعد الفيديو والصور التي تم تداولها حول حياته الشخصية وتصدر ترند «تويتر» الساعات القليلة الماضية، ورد على الاتهامات التي وجهها البعض الى زوجته باستخدام السحر، موجها رسالة الى الجمهور من خلال فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي أكد فيه انه متزوج منذ 6 سنوات وابنه عمره أكثر من 4 سنوات، وقال: كل أهل الكويت وأهل الفن يعرفون انني متزوج ولدي ابن، حتى أهلي يعرفون، أريد رد اعتبار بعد الاتهامات التي تم توجيهها إلى زوجتي بأنها ساحرة «ومو مسوية قربان»، وهذه أمور لا يؤمن بها المسلم أصلا ولا أساس لها من الصحة، فأنا أقوم بتقديم الذبيحة في المنزل بما فيها «عقيقة» الولد.