

هنَّأ صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، على البيان الثلاثي المشترك الصادر عن المملكة العربية السعودية وإيران والصين، بشأن توصل الرياض وطهران إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات بين البلدين وإعادة فتح سفارتيهما.



وأشاد سموهما بحرص البلدين وسعيهما المشترك الذي تجسد عبر هذا الاتفاق البناء والمهم، والذي يعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي والدولي والارتقاء بالتعاون بين البلدين بما يصب في مصلحة جميع شعوب ودول المنطقة.



وثمَّن سموهما مبادرة الرئيس الصيني شي جينبينغ برعاية المباحثات الثنائية السعودية ـ الإيرانية للتوصل إلى هذا الاتفاق البناء والمهم، والتي توجت بالتوصل إلى الاتفاق وبصورة جسدت حرص الصين على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع.



هذا، ولفت سموهما، في برقيتي تهنئة إلى كل من سلطان عُمان هيثم بن طارق والرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، إلى دورهما المساهم والفعال في الوصول إلى الاتفاق.