دارين العلي



أعلن الوكيل المساعد للتخطيط والتدريب ونظم المعلومات بالتكليف في وزارة الكهرباء والماء علي شعبان ان الوزارة أنجزت 24909 معاملات إلكترونيا خلال العام الماضي سواء عبر منصات الوزارة أو تطبيق سهل.



وقال شعبان في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان الوزارة تحرص على توسيع خدماتها إلكترونيا، لافتا الى انه تتم حاليا دراسة حاجة العملاء لخدمات جديدة يمكن ان تقدم الكترونيا لإضافتها الى موقع الوزارة بهدف التسهيل على العملاء واختصار الوقت والجهد لإنجاز معاملاتهم.



وأعلن ان الوزارة ستضيف قريبا خدمة تجريبية الى خدماتها الالكترونية وهي خدمة التراسل الالكتروني مع الشركات حيث ستتم بداية اختبار الخدمة وتجربتها مع عدد محدد من الشركات تمهيدا لاعتمادها في حال نجاحها.



وكشف عن ان الوزارة أصدرت امس الاثنين احصائية مفصلة لخدماتها الالكترونية وعدد المعاملات المنجزة منذ بداية العام الماضي حتى نهايته مقسمة حسب المحافظات لكل خدمة من الخدمات الـ 30 المقدمة من الوزارة سواء عبر البوابة أو تطبيق سهل الذي تبلغ خدماته الخاصة بالوزارة 19 خدمة.



وأوضح ان خدمة «ايصال المياه لمبنى جديد» تصدرت نسبة المعاملات التي تم انجازها الكترونيا خلال العام الماضي على مستوى المحافظات بـ 5281 معاملة كان لمحافظة الفروانية الحصة الأكبر منها بواقع 3767 معاملة.



ولفت الى ان خدمة ايصال تيار جديد جاءت بالمركز الثاني بواقع 5159 حيث كانت محافظة الأحمدي هي الأعلى طلبا على هذه الخدمة بـ 2037 معاملة.



وأكد ان الوزارة تحرص على توفير اكثر من طريقة لتسديد الفواتير والتسهيل على العملاء، لافتا الى ان خدمة تسديد الفواتير إلكترونيا سواء لمرفق او بناء جديد شهدت اقبالا كبيرا وساهمت برفع نسبة التحصيل لمستحقات الوزارة حيث بلغت المعاملات المنجزة الكترونيا العام الماضي 4010 معاملات.



ولفت الى أن محافظة الفروانية تصدرت المحافظات في مجموع الخدمات الإلكترونية بمختلف انواعها حيث بلغت 7521 معاملة تلتها محافظة الأحمدي بـ 6192 معاملة فيما احتلت محافظة الجهراء المرتبة الاخيرة بـ 1242 معاملة.