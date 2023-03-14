وجه النائب سعود العصفور سؤالا إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب الرشيد بشأن مدينة الكويت الطبية، ونص للسؤال على ما يلي:



في ديسمبر 2022 نفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأخبار المتداولة آنذاك عن تأخر تنفيذ مشروع مدينة الكويت الطبية، والتي تم تأسيسها قبــل أكثــر من 10 سنــوات فــي 2012/1/18، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - بشــأن مدينة الكويت الطبية يرجــي تزويدي بصورة ضوئية من الآتي:



- عقد التأسيس للشركة والتعديلات عليه.



- النظام الأساسي للشركة والتعديلات عليه.



- الميزانية المدققة للشركة، لكل سنة مالية منذ تأسيسها.



- مذكرة التفاهم الموقعة بين الشركة والمؤسسة العامــــة للتأمينات الاجتماعية وشركة وفرة العقارية.



- ملاحظات ديوان المحاسبة على الشركة خلال السنوات الخمس الأخيرة.



2 - إجمالي عدد الموظفيـــن المعينــين في الشــركــة والهيكل التنظيمي لها.



3 - الجدول الزمني لكل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع حسب الخطة المحددة.



4 - تكلفة المشروع المتوقعة والمصروفة حتى الآن.



5 - المساحة الإجمالي المخصصة للمشروع.



6 - أسباب تأخر تنفيذ المشروع.



7 - الموعد المحدد لإنجاز البنية التحتية للمشروع.