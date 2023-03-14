وجه النائب سعود العصفور سؤالا إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب الرشيد بشأن مدينة الكويت الطبية، ونص للسؤال على ما يلي:
في ديسمبر 2022 نفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأخبار المتداولة آنذاك عن تأخر تنفيذ مشروع مدينة الكويت الطبية، والتي تم تأسيسها قبــل أكثــر من 10 سنــوات فــي 2012/1/18، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - بشــأن مدينة الكويت الطبية يرجــي تزويدي بصورة ضوئية من الآتي:
- عقد التأسيس للشركة والتعديلات عليه.
- النظام الأساسي للشركة والتعديلات عليه.
- الميزانية المدققة للشركة، لكل سنة مالية منذ تأسيسها.
- مذكرة التفاهم الموقعة بين الشركة والمؤسسة العامــــة للتأمينات الاجتماعية وشركة وفرة العقارية.
- ملاحظات ديوان المحاسبة على الشركة خلال السنوات الخمس الأخيرة.
2 - إجمالي عدد الموظفيـــن المعينــين في الشــركــة والهيكل التنظيمي لها.
3 - الجدول الزمني لكل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع حسب الخطة المحددة.
4 - تكلفة المشروع المتوقعة والمصروفة حتى الآن.
5 - المساحة الإجمالي المخصصة للمشروع.
6 - أسباب تأخر تنفيذ المشروع.
7 - الموعد المحدد لإنجاز البنية التحتية للمشروع.