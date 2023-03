مبارك ناصر الساير: قيمنا المؤسسية المتمثلة في الصدق والثقة والنزاهة هي في صميم جميع تعاملاتنا التجارية

أقامت مجموعة الساير القابضة مؤخرا مؤتمرها السنوي للموظفين، وذلك تقديرا للإنجازات المتميزة وتكريما لخدمة العملاء الممتازة لإدارات المجموعة، بما في ذلك شركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده والتي تضم مبيعات «تويوتــا» و«لكــزس»، «الخدمة وقطع الغيار»، وشركة بحرة التجارية والتي تضم هينو، بوبكات، دوسان للمعدات الثقيلة، بالإضافة إلى «الساير الهندسية» التي تضم إطارات يوكوهاما، زيوت كوفران وأصباغ نيكسا أوتو كولور، إلى جانب كل من: شركة الساير الطبية، «الساير لتأجير السيارات»، «الساير للتأمين»، مصنع الكويت لعلف الحيوانات، الداو القابضة، وقطاعات الاستثمار والعقار.



وحضر الحفل فيصل بدر الساير رئيس مجلس الإدارة، ومبارك ناصر الساير الرئيس التنفيذي ممثلا عن مجلس الإدارة، وبينغت شولتز رئيس العمليات، وجاك فغالي رئيس الخدمات المركزية إلى جانب فريق الإدارة العليا، والمدراء وأكثر من 3000 موظف من المجموعة.



وتأكيدا على بيان رسالة الشركة، قال مبارك ناصر الساير: إن قيمنا المؤسسية في الساير القابضة المتمثلة في الصدق والثقة والنزاهة الشخصية، هي في صميم جميع تعاملاتنا التجارية.

وسنواصل تحقيق النمو المستمر من خلال توفير منتجات وخدمات عالية الجودة والتأكيد على أننا الأفضل في العمل من قبل العملاء والوكلاء والموظفين والمجتمع والمساهمين.



رحلة «Best In Town»



وقال بينغت شولتز: لقد بدأنا رحلة «Best In Town» برعاية تويوتا، حيث يتمثل الهدف في بناء شركة قوية قادرة على مواجهة التحديات التي قد تواجه صناعتنا في المستقبل. جزء أساسي من برنامج «Best In Town» هو انتشار ثقافة كايزن في جميع أنحاء مؤسستنا.



وأضاف: إن عراقة الساير مبنية على وعد واحد بسيط: تقديم أفضل المنتجات المقترنة بتجربة عملاء متميزة. الهدف ليس فقط إرضاء العملاء، ولكن أيضا لتعزيز أجواء مكان العمل، وخلق إمكانات للنمو وتطوير روح الفريق الواحد بشكل قوي.

لقد أثنت إدارة المجموعة وقدرت عمل الفريق لمواجهة العديد من التحديات دون فقدان التركيز على العملاء.



وختم شولتز: نحن نطلق المرحلة الجديدة لبرنامج «Best In Town» في جميع قطاعات المجموعة، والذي قمنا ببنائه مع تويوتا موتور كوربوريشن في شركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده، والذي يتعلق بشكل أساسي برعاية ثقافة التطوير المستمر، ثقافة «كايزن» هي لجميع موظفينا، ويمكن تنفيذها على جميع مستويات المجموعة، فهي مخصصة للموظفين والإدارة الوسطى وقادة الأعمال، وتنطبق على جميع مستويات التسلسل الهرمي والتشغيلي والإداري والاستراتيجي يوما بعد يوم.