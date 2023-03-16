ياسر العيلة

أعلنت قناة «أبوظبي» التابعة لشبكة قنوات تلفزيون أبوظبي عن دورتها البرامجية الجديدة لشهر رمضان المبارك، والتي تضم باقة متنوعة من الأعمال الاجتماعية والدرامية والترفيهية، بمشاركة نخبة من أبرز نجوم الخليج والعالم العربي، بالإضافة إلى مجموعة من البرامج الدينية والإنسانية والثقافية المتميزة التي تناسب أجواء الشهر الفضيل.

وتقدم قناة أبوظبي وتطبيق ADtv تحت شعار «هل هلالك أبوظبي دارك» مجموعة متنوعة من المسلسلات والبرامج من بينها 3 مسلسلات و4 برامج من إنتاجات أبوظبي للإعلام الأصلية، هي «قفص مخملي» و«فنطاس» اللذان يعرضان حصريا على قناة أبوظبي وتطبيق ADtv، بالإضافة إلى المسلسل الخليجي «النكران»، والدراما المصرية «ضرب نار»، وعدد من البرامج الدينية والإنسانية التفاعلية أبرزها «قلبي اطمأن»، و«تدري» و«حديث الإمام الطيب» و«مطبخ حياة».

وقال عبد الرحيم النعيمي، مدير عام أبوظبي للإعلام بالإنابة: «سيكون مشاهدو قناة أبوظبي خلال شهر رمضان المبارك على موعد مع باقة متنوعة من الأعمال الدرامية والبرامج الهادفة والترفيهية وأحدث الإنتاجات التلفزيونية التي تقدم محتوى غنيا وحصريا يتلاءم مع تفضيلات المشاهدين العرب.

وأضاف النعيمي، تواصل شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي سعيها الدؤوب للوصول إلى جميع أفراد المجتمع باعتبارها منصة إعلامية متكاملة ومتنوعة، مشيرا إلى أن التركيز على عناصر الهوية والثقافة والقضايا المحلية بشكل رئيسي يأتي بالأساس من خلال إنتاج الدراما التي تهم المجتمعين الخليجي والعربي، وذلك ارتكازا على احترام فكر وذوق المشاهدين والتميز والابتكار في المحتوى، وتعزيز قيم التسامح والعطاء بما ينسجم مع نهج دولة الإمارات وإرثها العريق ورؤيتها الإنسانية السامية».

يواصل برنامج «قلبي اطمأن» الذي حقق شهرة واسعة ونسبة متابعة عالية في موسمه السادس تصوير القيم الإنسانية بأبهى أشكالها، حيث يتجول «غيث» في دول مختلفة باحثا عن المحتاجين والعائلات التي أنهكها الفقر للكشف عن جوانب من واقعهم الأليم وأخلاقهم الطيبة بهدف تقديم الدعم والعون اللازم لهم بفكرة وأسلوب جديدين.

وتنفرد أبوظبي للإعلام بعرض هذا البرنامج الاستثنائي عبر شاشة قناة أبوظبي وتطبيق ADtv لتنقل للمشاهدين أسمى معاني الخير والإنسانية، بما يعكس رسالة دولة الإمارات الرامية إلى تقديم يد العون وتأكيد أهمية التآخي الإنساني وتعزيز قيم التسامح والتعايش والسلام.

كما تواصل «قناة أبوظبي» وتطبيق ADtv عرض برنامج «الإمام الطيب»، والذي يشارك من خلاله فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، معارفه المتعمقة في علوم الدين والفقه والقضايا المعاصرة مع المشاهدين.

سيكون عشاق الدراما الخليجية على موعد مع 3 أعمال متميزة من إنتاج أبوظبي للإعلام، تصور لمحات من حياة المجتمع الخليجي في قوالب درامية وكوميدية شيقة، حيث يروي المسلسل الاجتماعي الكويتي «قفص مخملي» الذي سيعرض حصريا على قناة أبوظبي وتطبيق ADtv قصة امرأة ثرية تتولى رعاية أبناء شقيقها الراحل بأسلوب صارم يخفي وراءه أسرارا من الماضي والحاضر. ويلعب دور البطولة في هذا المسلسل عددا من النجوم الخليجيين أبرزهم هيا عبدالسلام وفؤاد علي وبدر الشعيبي وميثم بدر وسارة صلاح ورهف العنزي ومرام البلوشي، وهو من تأليف مريم نصير وإخراج علي بدر.

كما تعرض القناة أيضا حصريا المسلسل العائلي الكوميدي «فنطاس»، حيث يروي بأسلوب كوميدي قصة موظف أربعيني يواجه بسبب حرصه الشديد على المال مشكلات عديدة ومواقف مضحكة مع عائلته وأصدقائه. المسلسل من بطولة النجوم طارق العلي وخليل الرميثي وشهاب حاجية وميثة محمد وميس كمر ومدحت تيخة، وهو من تأليف ورشة فروغي وعبدالله بالعيس وعيسى أحمد وأحمد فارس وإخراج محمود دوايمه.

وينضم المسلسل الخليجي «النكران» إلى قائمة العروض المرتقبة على شاشة أبوظبي خلال شهر رمضان المبارك، ليصور قصة قرار أبناء يوسف العراب الحصول على حصصهم من الميراث ورسم طريقهم بأنفسهم وذلك احتجاجا على أعمال والدهم الخيرية، وتتوالى الأحدث لتكشف عن تغيرات جذرية في مسارات حياة جميع أفراد هذه العائلة. المسلسل من بطولة النجم الكوميدي داوود حسين وباسمة حمادة وأمل محمد وعبد المحسن القفاص وعلي جمعة ومحمد الأنصاري وعبير الجندي وشيلاء شبت، وهو من تأليف محمد جمال وإخراج خالد جمال.

وسيكون عشاق الحركة والتشويق على موعد مع المسلسل المصري «ضرب نار»، والذي يصور قصة حب وكفاح، تتوالى فيها الأحداث في دوامة من الظلم والمعاناة والمصاعب والمشاعر الصادقة. المسلسل من بطولة النجمة ياسمين عبدالعزيز والنجم أحمد العوضي ورشدي وانتصار وبدرية طلبة وهدى الإتربي وضياء عبدالخالق وإيمان السيد ومصطفى فكري وأحمد عبدالله محمود وتامر نبيل وتيسير عبدالعزيز وتامر مجدي وأحمد صادق. وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن ومن إخراج مصطفى فكري.

تقدم الشيف حياة الشيباني في برنامج «مطبخ حياة» أشهر المأكولات التقليدية والحديثة من العالم العربي ومنطقة الخليج.

ويسلط برنامج «تدري» من تقديم نوف الكثيري الضوء على حقائق ممتعة وتثقيفية وتعليمية، ويتعمق البرنامج في مجموعة واسعة من الموضوعات مثل الذكاء الاصطناعي، وتغير المناخ، والأمن الغذائي، وصعود العملات المشفرة، ومستقبل الأشياء، ورمضان من زاوية مختلفة، وتحديثات الثورة الصناعية الرابعة، وإنترنت الأشياء وغيرها، وتتناول كل حلقة موضوعا مختلفا بطريقة شيقة ومبتكرة.