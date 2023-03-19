تستضيف جامعة الكويت متمثلة بعمادة شؤون الطلبة الاجتماع الثالث والثلاثين للجنة عمداء شؤون الطلبة لجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برعاية وحضور مدير جامعة الكويت بالإنابة د.فهد الدبيس الرشيدي، وذلك خلال الفترة من 19 إلى 21 مارس 2023 في قاعة اجتماعات مجلس الجامعة بمبنى الإدارة الجامعية في مدينة صباح السالم الجامعية.



وفي هذا السياق، رحب القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة د.ضاري عادل الحويل بضيوف جامعة الكويت من عمداء شؤون الطلبة في دول مجلس التعاون لدول الخليج والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكدا أن استضافة جامعة الكويت لمثل هذا الاجتماع المهم لعمداء شؤون الطلبة بجامعات دول الخليج يعد فرصة للقاء الإخوة والزملاء في مختلف الجامعات الخليجية وتبادل الأفكار والخبرات بين الجامعات.



وأوضح د.الحويل أن الاجتماع الثالث والثلاثين لعمداء شؤون الطلبة سيعقد في رحاب مدينة صباح السالم الجامعية يوم غد الاثنين 20 الجاري في تمام الساعة 10 صباحا في قاعة اجتماعات مجلس الجامعة بمدينة صباح السالم الجامعية، كما سيقام على هامش الاجتماع عدد من الفعاليات التي تبرز دور طلبة الجامعة الموهوبين، وتعريف عمداء شؤون الطلبة بالأنشطة التي تقدمها الجامعة والقيام بجولة ميدانية في عدد من كليات جامعة الكويت.