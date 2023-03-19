أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد تعليماته للمعنيين في رئاسة الأركان العامة للجيش بالعمل على إبقاء باب التسجيل لدورتي ضباط الصف والأفراد مفتوحا طوال العام وعدم تقييده بفترات محددة. وتأتي تعليمات الخالد كخطوة تُعد الأولى من نوعها بهدف دعم وتشجيع الشباب الكويتي على الالتحاق بشرف الخدمة العسكرية وقبولهم بالدورات فور استيفائهم لشروط القبول واجتيازهم للاختبارات والفحوصات الطبية المقررة، دون تحميلهم عناء انتظار فتح باب التسجيل في فترات زمنية غير منتظمة. كما أن هذه الخطوة ستسهم بدورها في تلبية احتياجات الجيش من ضباط الصف والأفراد، والذين سيتم قبولهم وإلحاقهم بمعاهد ومدارس التدريب التابعة لكل وحدة عسكرية، بحيث يتم إعدادهم وتأهيلهم وفق ما يتلاءم مع حاجة هذه الوحدات ونوعية المهام والواجبات المنوطة بها.



في السياق ذاته، أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد تعليماته للمعنيين في رئاسة الأركان العامة للجيش بقبول جميع المتقدمين لدورتي ضباط الصف والأفراد بالجيش والبالغ عددهم 2000 متقدم ممن اجتازوا جميع الاختبارات والفحوصات الطبية المقررة.



وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي ان تعليمات الشيخ طلال الخالد بقبول جميع المتقدمين لهذه الدورات تأتي انسجاما وتوافقا مع التوجيهات السامية للقيادة السياسية التي توصي دائما بضرورة دعم وتشجيع الشباب الكويتي وإفساح المجال أمامهم لخدمة وطنهم في مختلف المجالات والتخصصات المتاحة.



وأشارت إلى أن أولى دفعتي المتقدمين لهذه الدورات قد تم التحاقهم قبل عدة أيام في دورة ضباط الصف بمدرسة تدريب الحرس الأميري كما سيتم التحاق بقية المتقدمين بمختلف معاهد ومدارس التدريب بعموم وحدات الجيش خلال الفترة القريبة المقبلة.