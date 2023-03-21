مفرح الشمري



لمكانة الراحل الكبير عبدالحسين عبدالرضا، يصور تلفزيون الكويت حاليا برنامجا خاصا له الذي يحمل عنوانا مؤقتا «بوعدنان في عيون الآخرين» وسيبثه التلفزيون طوال شهر رمضان، وذلك وفاء لعطاءات «بوعدنان» الكثيرة في الحركة الفنية التلفزيونية والمسرحية والإذاعية، حيث ستتم استضافة العديد من الفنانين محليا وخليجيا، بالإضافة الى شخصيات اجتماعية وسياسية وتجارية للحديث عن الراحل الكبير عبدالحسين عبدالرضا الذي رحل عن دنيانا منذ 5 سنوات، وبقيت روحه موجودة بيننا من خلال أعماله التلفزيونية والمسرحية التي لا نمل منها والتي لاتزال راسخة في العقول.



البرنامج مدته 10 دقائق وسيبث في أوقات الذروة وهو بمنزلة لمسة وفاء وعرفان وشكر من القائمين على تلفزيون الكويت لهذا الفنان الكبير الذي منذ رحيله لم يسد مكانه أحد، والذي كان يحرص كل الحرص على تميز شاشة تلفزيون وطنه الكويت من خلال عرض أعماله أولا عليها..



شكرا على هذا الوفاء.