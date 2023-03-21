نالت فنلندا أمس لقب «أسعد بلد في العالم» للسنة السادسة على التوالي، في تصنيف يصدر سنويا بإشراف الأمم المتحدة أشار إلى أن التصرفات التي تنم عن لطف تزايدت في أوكرانيا رغم الغزو الروسي لأراضيها.



وتشتـهـــر الدولـــــــة الاسكندنافية التي تضم آلاف البحيرات وغابات شاسعة، بنظام رعاية واسع النطاق وثقة سكانها الكبيرة تجاه السلطة ومعدلات منخفضة من عدم المساواة بين الفنلنديين البالغ عددهم 5.5 ملايين نسمة.



ومع أن ترتيب أوكرانيا ارتفع من 98 إلى 92 هذا العام رغم الغزو الروسي لأراضيها، إلا أن علامتها الإجمالية انخفضت من 5.084 إلى 5.071 على 10.



وأشار البروفيسور يان إيمانويل دو نوف، أحد معدي التقرير، إلى «تزايد كبير للإحساس بالتعاطف مع الآخرين في مختلف أنحاء أوكرانيا». وحافظت الدول الاسكندنافية على مراكزها في أعلى الترتيب، مع حصول الدنمارك على المركز الثاني تليها أيسلندا في الثالث.



ويستند معدو الدراسة المنشورة سنويا منذ 2012، إلى استطلاعات رأي يجيـــب فيهـــا السكان عن استبيانات بشأن درجة السعادة الشخصية. وتتم مقاطعة هذه البيانات مع إجمالي الناتج المحلي ومؤشرات التضامــن والحريـــة الفردية والفساد لوضع درجة نهائية على 10.