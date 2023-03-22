بحث أعضاء الهيئة التنفيذية بمجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي تطوير مستوى الخدمات الصحية في دول مجلس التعاون التي تندرج تحت المرتكزات الرئيسية للمجلس والمتمثلة في الوقاية والتوعية والتطوير والدعم الصحي.



وقال المجلس، في بيان، ان ذلك جاء في اجتماع أعضاء الهيئة التنفيذية للمجلس في دورتها الـ 96 يومي الاثنين والثلاثاء في مقر المجلس بالعاصمة السعودية الرياض بدعوة من المدير العام لمجلس الصحة الخليجي سليمان الدخيل وبرئاسة د يوسف الفارسي من عمان (رئيس الاجتماع في دورته الحالية) وبحضور د.عبدالرحمن المطيري ود.بثينة المضف من الكويت.



وذكر المجلس ان اعضاء الهيئة التنفيذية ناقشوا عدة مواضيع مدرجة على جدول الاجتماع ضمنها مشاريع المجلس لعام 2023، كما تم الاطلاع على عرض تجربة دولة قطر في التصدي لجائحة كورونا خلال إقامة كاس العالم 2022، كما تم ايضا التطرق إلى أداء برنامج الشراء الموحد الخليجي.