تبادل رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي التهاني مع صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يعيده وكل المناسبات على سموهما وعلى الكويت وشعبها الوفي بالخير واليمن والبركات في ظل قيادتهم الحكيمة.



من جانب آخر، بعث نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، ببرقية تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يعيده وكل المناسبات على سموه وعلى الكويت وشعبها الوفي بالخير واليمن والبركات في ظل قيادته الرشيدة، بمؤازرة أخيه سمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد.



كما بعث نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يعيده وكل المناسبات على سموه وعلى الكويت وشعبها الوفي بالخير واليمن والبركات في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد.



وبعث نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف إلى سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يعيده وكل المناسبات على سموه وعلى الكويت وشعبها الوفي بالخير واليمن والبركات في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد.