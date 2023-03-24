سماح جمال



اكد الفنان ميثم بدر لـ «الأنباء» ان مشاركته في مسلسل «قفص مخملي» الذي يتصدى لاخراجه شقيقه المخرج علي بدر، تحمل الكثير من التحديات، وجاء ذلك من خلال حاوره مع «الأنباء»، وفيما يلي التفاصيل:



ماذا عن مشاركتك في «قفص مخملي»؟



٭ مسلسل «قفص مخملي»، إخراج علي بدر وتأليف مريم نصير، والعمل بطولة هيا عبدالسلام، فؤاد علي، مرام، بدر الشعيبي، سارة صلاح، غرور، أحمد بن حسين، وغيرهم من النجوم. ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني.



ما طبيعة مسلسل «قفص مخملي»، وما الشخصية التي تقدمها؟



٭ هو عمل اجتماعي متنوع فيه جوانب اجتماعية، رومانسية، وحتى بعض الأكشن، وألعب دورا متقلبا في المشاعر وهذا ما يترتب عليه قرارات غير صحيحة، إلى أن يتعرض لموقف ما يقلب كل موازينه، وتحوله إلى إنسان حساس ومرهف ودمعته قريبة جدا وتقلب مشاعره بصورة كبيرة.



ما التحديات التي ترافق تحضيرك للشخصية؟



٭ التحديات أعيشها دائما وهي ماذا سأقدم، وما الجديد الذي سأقدمه، ومن هنا يبدأ عملي على الشخصية وتفاصيلها وحركاته ولازمته وشكله ومن خلال هذه التفاصيل تبدأ الشخصية بالظهور إلى جانب التحضيرات.



كيف ترى التنافس في هذا الموسم الرمضاني؟



٭ السباق يوجد فيه تنوع في الأعمال المقدمة، ومنافسة بين مختلف الأجيال أمام الكاميرا وخلفها، وكل هذا سيؤدي إلى تقديم أعمال أفضل وأكثر تنوعا للجمهور.



«قفص مخملي» هو التجربة الإخراجية الأولى التي تجمعك مع شقيقك علي بدر؟



٭ التجربة مشاعرها جديدة خاصة أنني شقيقه الأكبر، ولكن في العمل هو المخرج ولديه قراراته وأدواته وأنا ممثل، وأتمنى له كل التوفيق في عمله خاصة أنني أعرف مدى إخلاصه وحبه للعمل.



وماذا عن مشاركتك المسرحية؟



٭ شاركت في أوبريت وطني «سدرة اللؤلؤ» من إخراج أستاذي المخرج عبدالله عبدالرسول ومشاركة نخبة من الفنانين، وفخور جدا بهذه المشاركة، كما عرضنا مسرحية «طاهرة» في مهرجان القرين الثقافي، والتي حصلنا فيها على جائزة في مهرجان الكويت المسرحي، وهي من تأليف الدكتور حمد الرومي وإخراج هاني الهزاع وبطولة دكتورة أحلام حسن وعبدالله الرميان.



كيف ترى المشاركات المسرحية الأكاديمية؟



٭ موجودة وحاضرة باستمرار من خلال مشاركة مخرجات المعهد العالي للفنون المسرحية، وهناك تجارب جديدة ومتنوعة والكثير من الأسماء البارزة على الساحة من خريجي المسرح العالي للفنون المسرحية، ولا نغفل هنا الدور الذي يقوم به المعهد من خلال الورشات التدريبية والمهرجانات المسرحية، وكل هذا يؤدي إلى زيادة الحماس وثقل المواهب والتجارب، ونحن في فرقة مسرح الخليج العربي ندعم هذه التجارب والمشاركات.