عاطف رمضان



قالت وزارة التجارة والصناعة إنه من منطلق حرصها على مبدأ الشفافية والوضوح وتحقيقا للدور المنوط بها في هذا الجانب، فإنها تابعت باهتمام بالغ ما أثير وما حدث بشأن ضبط أحد الأشخاص أثناء إخراجه مواد مدعومة من فرع تموين تابع لإحدى الجمعيات التعاونية من دون فواتير.



وأضافت «التجارة» في بيان صحافي أنها قامت بالمتابعة والتنسيق مع وزارة الداخلية وإدارة الجمعية التعاونية المذكورة لمتابعة المستجدات كل فيما يخصه.



وتقوم الوزارة في ذات الوقت بعملية الجرد الخاصة بها للتأكد من سلامة رصيد فرع التموين المذكور، وستتخذ الوزارة إثر ذلك الإجراءات القانونية اللازمة وفقا لصلاحياتها.